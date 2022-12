Financial Fairplay 3. Liga: MSV Duisburg mit bestem Ergebnis

Seit 2019 werden über das Financial Fairplay 3. Liga jährlich 550.000 Euro an die Klubs der 3. Liga ausgeschüttet. Nun stehen die Ausschüttungen für die vergangene Saison 2021/2022 fest. Zwölf Klubs partizipieren vom Belobigungstopf - das sind zwei weniger als im Jahr zuvor. In der Saison 2019/2020 hatten ebenfalls zwölf Vereine vom Financial Fairplay profitiert. Zweite Mannschaften von Lizenzvereinen werden nicht berücksichtigt.

Die höchste Auszahlung aus dem Financial Fairplay sicherte sich diesmal der MSV Duisburg. Die Meidericher erhalten auf Grundlage ihres positiven wirtschaftlichen Saisonergebnisses im Financial Fairplay und aufgrund ihrer Planungsqualität knapp 84.000 Euro. Jeweils rund 63.000 Euro fließen an Zweitligaaufsteiger Eintracht Braunschweig und den VfL Osnabrück, über 50.000 Euro gehen an den 1. FC Saarbrücken, den Halleschen FC und den SV Meppen.

Belohnungssystem für gesundes und nachhaltiges Wirtschaften

Beim Financial Fairplay in der 3. Liga handelt es sich aktuell um ein Belohnungssystem für gesundes und nachhaltiges Wirtschaften. Die Ausschüttung richtet sich nach zwei Kriterien:

Positives Saisonergebnis Financial Fairplay Planungsqualität

Die Gesamtsumme von 550.000 Euro verteilt sich zu jeweils 50 Prozent auf diese beiden Säulen: 275.000 Euro werden also an die Klubs mit positivem Saisonergebnis ausgeschüttet und 275.000 Euro an die Klubs mit hoher Planungsqualität, die ihr angepeiltes Saisonergebnis eingehalten oder sogar übertroffen haben.

Änderungen zur Spielzeit 2023/2024

Nach der laufenden Saison 2022/2023 wird das Financial Fairplay 3. Liga letztmalig als reines Belobigungssystem mit freiwilliger Teilnahme durch die Klubs abgewickelt. Zur Spielzeit 2023/2024 wird das Vorgehen verändert und als Auflage in das Zulassungsverfahren integriert. Der Name Financial Fairplay ändert sich, im Zulassungsverfahren firmieren die Regelungen dann unter den Begriffen "Planqualität" und "korrigiertes Saisonergebnis". Ab diesem Zeitpunkt handelt es sich nicht mehr um ein reines Belohnungssystem, Verstöße haben dann Sanktionen zur Folge. Diese Maßnahme folgt einer Empfehlung der Task Force "Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga" und dem daraus getroffenen Beschluss des DFB-Präsidiums.

Der Topf wird ab 2023/2024 einen Grundstock von einer Million Euro umfassen und damit 450.000 Euro mehr als bislang. Die Garantiesumme speist sich aus der Vermarktung der Relegationsspiele zwischen 3. Liga und 2. Bundesliga. Die möglichen Strafzahlungen gegen Klubs, die die Auflage nicht einhalten, kämen noch hinzu. Damit greifen künftig spürbare Konsequenzen bei Nichteinhaltung der wirtschaftlichen Vorgaben zur Erzielung eines positiven Saisonergebnisses. Gleichzeitig wird der finanzielle Anreiz zum positiven wirtschaftlichen Handeln für die Drittligisten verstärkt.

Die Ausschüttungen für die Saison 2021/2022

Klub Belobigung gesamt MSV Duisburg 83.719,66 € Eintracht Braunschweig 63.118,22 € VfL Osnabrück 62.439,67 € 1. FC Saarbrücken 56,615,48 € Hallescher FC 54.297,11 € SV Meppen 52.355,71 € SC Verl 43.251,87 € TSV Havelse 42.535,63 € 1. FC Magdeburg 22.916,67 € SV Waldhof Mannheim 22.916,67 € TSV 1860 München 22.916,67 € FC Viktoria Köln 22.916,67 €

[jb]