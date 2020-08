Finaltag der Amateure 2020: Anstoßzeiten stehen fest

Am 22. August 2020 überträgt die ARD den mittlerweile 5. Finaltag der Amateure in einer großen Livekonferenz. Ein Großteil der Endspielpaarungen steht noch nicht fest, dennoch haben die im Deutschen Fußball-Bund (DFB) organisierten Landesverbände nun die Einteilung der Konferenzen gemeinsam mit dem öffentlich-rechtlichen Sender vorgenommen.

Die ARD startet ihre Livekonferenz der Landespokalendspiele um 14.30 Uhr. Um 14.45 Uhr werden die ersten acht Spiele angepfiffen. Die weiteren Anstoßzeiten sind 16.45 Uhr und 17.45 Uhr. In der letzten Konferenz spielen die Landesverbände, die ihr Finale ohne Verlängerung austragen und somit direkt ins Elfmeterschießen gehen. Bis 19.55 Uhr zeigt das Erste rund fünfeinhalb Stunden Amateurfußball mit einer bunten Mischung aus namhaften Traditionsklubs und reinen Amateurduellen.

In diesem Jahr werden 19 von 21 Landespokalendspielen am Finaltag ausgetragen. Das Endspiel im Bayerischen Fußball-Verband kann erst später ausgetragen werden, da der Wettkampfspielbetrieb in Bayern frühestens ab dem 1. September 2020 aufgenommen wird - sofern es die Vorgaben des Freistaates zulassen. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat den Landespokalwettbewerb 2019/2020 nach Gesprächen mit den vier Halbfinalisten abgebrochen.

Finaltag 2020: Die Endspiele am 22. August

14.45 Uhr:

• Hamburger Fußball-Verband

• Fußball-Landesverband Brandenburg

• Sächsischer Fußball-Verband

• Thüringer Fußball-Verband

• Fußballverband Niederrhein

• Fußballverband Rheinland

• Württembergischer Fußballverband

• Südbadischer Fußballverband

16.45 Uhr:

• Schleswig-Holsteinischer Fußballverband

• Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern

• Berliner Fußball-Verband

• Fußball-Verband Mittelrhein

• Saarländischer Fußballverband

• Hessischer Fußball-Verband

• Badischer Fußballverband

• Südwestdeutscher Fußballverband

17.45 Uhr:

• Bremer Fußball-Verband

• Niedersächsischer Fußballverband

• Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen

Hier gibt es weitere Informationen zum Finaltag der Amateure 2020. Der offizielle Hashtag lautet #Finaltag.

