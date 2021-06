Finalheld Lukas Nmecha: "Nicht viele haben an uns geglaubt"

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft ist Europameister! In einem hochspannenden Endspiel setzte sich das Team von Stefan Kuntz 1:0 (0:0) gegen Portugal durch - damit sicherte sich der deutsche Nachwuchs nach 2009 und 2017 den dritten EM-Titel. Entsprechend gelöst zeigten sich Siegtorschütze Lukas Nmecha und Co. nach dem Spiel am Mikrofon. DFB.de hat die Stimmen zur "magischen Nacht" von Ljubljana.

Stefan Kuntz: Ich denke, dass das der Jahrgang war, dem man am wenigsten zugetraut hat. Die innere Motivation die wir gezeigt haben, ist unfassbar. Wenn man der Mannschaft vertraut, dann zeigt sie, wozu sie fähig ist. Wir haben gesagt, dass wir ein Löwenherz und Adleraugen brauchen. Und das letzte war: Wir müssen eine Hyänenbande sein. Die kann keiner leiden, aber die kriegen am Ende, was sie wollen. (lacht) Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Ich freue mich auf den Abend.

Lukas Nmecha: Wir sind ein Team, alle haben ihre Rolle gespielt. Die ganze Mannschaft hat das heute super hingekriegt. Kann sein, dass das Tor das schönste und wichtigste in meiner Karriere war. Nicht viele haben an uns geglaubt, aber wir haben zusammengehalten und gekämpft.

Niklas Dorsch: Das ist so geil, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir sind Europameister. 90 Minuten hat jeder gekämpft. Wir haben gezeigt, dass wir auch Fußball spielen können und nicht nur fighten. Wie wir dieses Finale gespielt haben, ist unglaublich. Ich hoffe, dass ich morgen das Flugzeug erwische.

Finn Dahmen: Es ist unfassbar schön, so einen Moment mit meiner Familie feiern zu dürfen. Über das gesamte Turnier war es ein absolutes Hin und Her. Das zeichnet uns als Mannschaft aus, dass wir alle Widerstände überwunden haben. Wahnsinn, was wir heute auf den Platz gebracht haben.

David Raum: Jeder Fußballer träumt davon, sein Land zu vertreten. Dann noch den Titel nach Hause zu holen - etwas Schöneres kann es nicht geben. Wir sind überglücklich. Am Anfang haben wir uns ein bisschen schwergetan, haben dann aber gut umgestellt. Wir haben uns in jeden Zweikampf geworfen, das macht uns einfach aus. Im Endeffekt hat sich die Mannschaft den Titel mehr als verdient. Wir wollten allen beweisen, dass eine Einheit auf dem Platz am wichtigsten ist. Ich glaube, wir konnten Deutschland heute stolz machen.

