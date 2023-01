Manuel Hartmann (r.) über das Pokalfinale der Frauen: "Wir peilen 30.000 plus an"

Finale in Köln: Zuschauerrekord soll fallen

Jede Menge Vorfreude und eine klare Ansage: In Köln kamen heute zahlreiche Vertreter*innen aus Sport, Kultur und Politik im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum Kölner Sportjahr 2023 zusammen. Unter anderem nahm auch Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, am Kick-off teil, um über die Vorbereitungen zum DFB-Pokalfinale der Frauen zu berichten.

Das Endspiel ist eines der Highlights im Kölner Sportjahr und wird seit 2010 in der Domstadt ausgetragen. Am 18. Mai (ab 16.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) steht die nächste Auflage an - und dafür haben alle Beteiligten ein klares Ziel: "Wir wollen den Zuschauerrekord aus dem ersten Jahr in Köln knacken und peilen 30.000 plus an", kündigte Hartmann an und erntete für die klare Ansage spontanen Applaus.

Aktuell liegt der Rekord bei 26.282 Zuschauer*innen, aufgestellt im Jahr 2010, als das eigenständige Finale der Frauen im Kölner Rhein-Energie-Stadion seine Premiere feierte. Dass die Erwartungen, den Rekord nach 13 Jahren erstmals zu brechen, durchaus berechtigt sind, machte Hartmann mit Blick auf die aktuellen Verkaufszahlen deutlich: "Noch nie, seit wir in Köln sind, wurden zu diesem frühen Zeitpunkt so viele Tickets verkauft wie aktuell. Die Freude auf das Finale ist sehr groß. Allen Beteiligten ist anzumerken, wie stark die Motivation ist, etwas voranzutreiben." Derzeit sind mehr als 6000 Tickets verkauft.

Tickets schon ab 11 Euro erhältlich

Eingebettet ist das Finale wie üblich in ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Los geht es traditionell auf den Vorwiesen des Rhein-Energie-Stadions um 11.11 Uhr. Neben zahlreichen Mädchenfußballturnieren, Mitmachstationen und Info-Ständen zu den verschiedensten Themen, gibt es auch einige Musik- und Showacts auf verschiedenen Bühnen.

Tickets für das Endspiel sind im DFB-Ticketportal erhältlich. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Stehplätze gibt es für 11 Euro (ermäßigt 9). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind in der Sitzplatzkategorie 3 erhältlich und kosten 8 Euro pro Person (6 Euro im Stehplatzbereich). Gruppentickets sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal wird am Dienstag, 28. Februar, ausgetragen. Erstmals bietet Sky dabei neben der Einzel- auch eine Konferenzübertragung an: Ab 18 Uhr treffen RB Leipzig auf die SGS Essen, Carl Zeiss Jena auf den SC Freiburg und der 1. FC Köln auf Serienpokalsieger VfL Wolfsburg. Am Abend kommt es ab 20.30 Uhr (live bei Sky und im ARD-Livestream) dann zum Bundesligaduell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München. Die Halbfinalbegegnungen sind für den 15. und 16. April angesetzt.

[as]