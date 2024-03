Finale in Köln: Shary Reeves ist Pokalträgerin

Am 9. Mai (ab 16 Uhr) steigt das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln, der VfL Wolfsburg oder die SGS Essen treffen auf den FC Bayern München oder Eintracht Frankfurt. Bei der mittlerweile 15. Ausgabe im RheinEnergieSTADION wird in diesem Jahr mit Shary Reeves, eine Kölner Sportbotschafterin, den Pokal in ihrer Heimatstadt aufs Feld tragen. "Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, diese herausragende Aufgabe zu übernehmen und dazu beizutragen, dass dieses Ereignis zu einem unvergesslichen Moment für alle wird", so die gebürtige Kölnerin.

Reeves ist als Moderatorin, Autorin, Produzentin und Keynote-Speakerin tätig, einem breiten Publikum wurde sie als langjährige Moderatorin der Kinderwissenssendung "Wissen macht Ah!" bekannt. Weniger bekannt ist Reeves‘ Vergangenheit als Fußballerin. Seit ihrer Kindheit tritt sie gegen den Ball, unter anderem spielte sie in der U 16-Nationalmannschaft. In den 1990er-Jahren lief sie für den SC 07 Bad Neuenahr in der Frauen-Bundesliga auf.

Darüber hinaus ist Shary Reeves bereits seit dem ersten Finale in Köln als Sportbotschafterin der Stadt und des DFB-Pokalfinals der Frauen aktiv: "In diesen Zeiten, in denen die Vielfalt und die demokratischen Werte unserer Gesellschaft so sehr im Fokus stehen, fühle ich mich unbeschreiblich geehrt, in diesem Jahr als Pokalträgerin einen Beitrag leisten zu dürfen. Köln, eine Stadt mit einer reichen Geschichte und kulturellen Vielfalt, erscheint mir nach den jüngsten Ereignissen als der perfekte Austragungsort für das Pokalfinale der Frauen."

Fußballfest vor ausverkauftem Haus?

Auch in diesem Jahr soll das Endspiel wieder in einem ausverkauften Stadion in Müngersdorf stattfinden. Am Finaltag laden bereits im Vorlauf ab 11.11 Uhr zahlreiche Aktionen auf den Stadionvorwiesen zum Mitmachen ein. Das bekannte Fan- und Familienfest hält vielfältige Aktivitäten für Groß und Klein bereit, wobei die vom Fußball-Verband Mittelrhein organisierten Turniere für Mädchenmannschaften ebenfalls nicht fehlen dürfen. Die Ehrung der Gewinnerinnen wird in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinals im Stadion erfolgen. Auch musikalisch wird an diesem Tag einiges geboten: Für gute Laune und ordentlich Stimmung sollen die kölschen Bands Kempes Feinest, Miljö und Klüngelköpp sorgen. Der Besuch des Fan- und Familienfests auf den Vorwiesen ist kostenlos und frei zugänglich.

Karten für das Highlight im RheinEnergieSTADION sind noch im DFB-Ticketportal erhältlich. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets sind ausschließlich über den Fußball-Verband Mittelrhein erhältlich.

[dfb]