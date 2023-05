Finale in Köln: Neuendorf, Ullrich, Mammitzsch und Voss-Tecklenburg ehren

Am Donnerstag (ab 16.45 Uhr live in der ARD und auf SKY) steigt in Köln das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg im Rhein-Energie-Stadion.

Die Ehrungsdelegation für das Endspiel bilden DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die Trophäe wird der Siegerkapitänin von Sabine Mammitzsch überreicht.

Los geht es am Donnerstag schon ab 11.11 Uhr mit dem Fan- und Familienfest. Auf den Vorwiesen des Stadions findet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie statt. Von Bühnenprogramm, zahlreichen Mitmach- und Infoständen sowie Mädchenfußballturnieren, ist für Vielfalt und Spannung vor dem Anpfiff des Finales gesorgt.

[as]