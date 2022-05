Finale in Berlin: Pokalübergabe mit Neuendorf, Frymuth und Ullrich

Es ist der ersehnte Moment. Der Augenblick, dem alle entgegenfiebern. Das Bild, das jeder visualisiert, der seine Leidenschaft in den Wettbewerb packt - egal, ob Spieler, Trainer oder Fans. Die Pokal-Übergabe. Diese Aufgabe übernehmen beim 79. Finale um den DFB-Pokal am heutigen Samstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich. Die Ehrungsdelegation wird nach dem Endspiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig im Berliner Olympiastadion die begehrte goldene Trophäe und die Medaillen überreichen.

Darüber hinaus hat sich reichlich Prominenz aus unterschiedlichsten Bereichen für das traditionsreiche Finale angemeldet. Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern, für Bau und Heimat, und Bärbel Bas, Präsidentin des Deutschen Bundestages, führen die politische Riege an. Zudem wird Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident a.D., im Olympiastadion zu Gast sein. Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey lässt sich das Sport-Highlight in ihrer Stadt nicht entgehen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar und Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn begleiten ihre Teams.

Als Pokal-Botschafter vertreten Ex-Bundestrainer Joachim Löw (SC Freiburg) und Perry Bräutigam (RB Leipzig) ihre Klubs. Bundestrainer Hansi Flick und sein Assistent Marcus Sorg werden das Finale aufmerksam beobachten. Den DFB vertreten unter anderem die Geschäftsführer Oliver Bierhoff und Dr. Holger Blask. Zu den Stammgästen beim Pokalfinale gehört Marius Müller-Westernhagen.

