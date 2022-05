Finale für BVB nach 5:1-Derbysieg ganz nah

Die U 19 von Borussia Dortmund hat sich im Rennen um den Einzug in das Endspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft eine ausgezeichnete Ausgangsposition verschafft. Die Mannschaft von BVB-Trainer Mike Tullberg, die sich als souveräner Meister in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga für die Endrunde qualifiziert hatte, setzte sich im Halbfinalhinspiel gegen West-Vizemeister FC Schalke 04 vor eigenem Publikum 5:1 (1:1) durch und gewann damit nach dem regulären Ligaspiel (4:0) und dem Finale im NRW-Ligapokal (2:0) auch das dritte von insgesamt fünf Derbys in dieser Saison gegen die "Knappen", die das Spiel lange Zeit offen gestaltet hatten.

Für den achtmaligen Deutschen Meister aus Dortmund, dem die zehnte Teilnahme am Finale winkt, schnürte Angreifer Bradley Fink (32./68./82.) einen Dreierpack. Außerdem war sein Sturmpartner Julian Rijkhoff (51./79.) zweimal erfolgreich, wobei sein Kopfball zur 2:1-Führung noch von Schalkes Abwehrspieler Arbnor Aliu unglücklich abgefälscht wurde. Für die "Königsblauen" gelang Ngufor Anubodem (45.+2) in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der zwischenzeitliche Ausgleich.

Entscheidung im Rückspiel am 15. Mai

Im Rückspiel am Sonntag, 15. Mai (ab 11 Uhr, live bei Sky), hat Schalke 04 im Gelsenkirchener Parkstadion Heimrecht, müsste aber einen Rückstand von vier Toren aufholen, um noch das Finale zu erreichen. Der BVB, der auch im DFB-Pokal der Junioren bereits am Freitag, 20. Mai (ab 18 Uhr), in Potsdam gegen den VfB Stuttgart im Endspiel steht, wahrte seine Chance auf das historische Double, das bislang noch keiner U 19-Mannschaft gelungen ist.

Im ersten Halbfinalhinspiel hatte sich Hertha BSC, Meister in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga, beim Süd/Südwest-Titelträger FC Augsburg 3:1 (1:1) durchgesetzt. Die Entscheidung über den Einzug in das Endspiel fällt hier am Samstag, 14. Mai (ab 11 Uhr, live bei Sky), im Berliner Amateurstadion auf dem Wurfplatz, nur einen Steinwurf vom Olympiastadion entfernt. Das Endspiel findet am Sonntag, 29. Mai (ab 13 Uhr), in Augsburg oder Berlin statt und wird ebenfalls von Sky live übertragen.

Schalker Fünferkette um Sidi Sané steht lange Zeit stabil

S04-Trainer Nobert Elgert, der mit den Gelsenkirchenern schon dreimal Deutscher A-Junioren-Meister wurde (2006, 2012 und 2015), sorgte mit seiner Aufstellung für eine Überraschung. Der etatmäßige Offensivspieler Sidi Sané, jüngerer Brüder von Nationalstürmer Leroy Sané (FC Bayern München), lief diesmal nicht auf dem rechten Flügel auf, sondern sollte als zusätzlicher Innenverteidiger die neuformierte Fünferkette stabilisieren. Eine Maßnahme, die sich vor allem während der ersten Halbzeit positiv bemerkbar machen sollte, denn die BVB-Offensive kam zunächst nicht gut in Schwung. Dagegen hatten die Schalker durch Semin Kojic die erste gute Tormöglichkeit.

Die favorisierten Dortmunder, bei denen Trainer Mike Tullberg wieder auf die zuletzt bei den Profis in der Bundesliga eingesetzten Tom Rothe, Lion Semic und Jamie Bynoe-Gittens zurückgreifen konnte, bekamen die Partie vor 1218 Zuschauer*innen auf dem BVB-Trainingsgelände im Stadtteil Brackel erst Mitte der ersten Hälfte besser in den Griff und entwickelten mehr Zug zum gegnerischen Tor. Nachdem Schalkes Abwehrspieler Leo Weichert mit einem Kopfball das Tor der Borussia nur knapp verfehlt hatte, gelang Bradley Fink auf der Gegenseite mit einem 14-Meter-Schuss sein erster Treffer zum 1:0 (32.).

Die Gäste aus Gelsenkirchen konterten aber noch vor der Pause. Nach einem langen Abschlag von Torhüter Justin Treichel seilte S04-Linksverteidiger Ngufor Anubodem auf den Dortmunder Kasten zu. BVB-Schlussmann Silas Ostrzinski verließ sein Tor, um zu klären, kam aber nicht an den Ball heran. Das nutzte Anubodem, um aus spitzem Winkel den 1:1-Ausgleich zu erzielen (45.+2).

Shubin scheitert am Pfosten - Fink und Rijkhoff treffsicher

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit verlief des Ruhrgebietsduell zunächst noch recht ausgeglichen. Zwar verlängerte Schalke-Verteidiger Arbnor Aliu einen Kopfball von Julian Rijkhoff nach einer Freistoßflanke von Tom Ruhe zum 2:1 (51.) für die jetzt deutlich aktiveren Dortmunder unglücklich ins eigene Netz. Die Gäste gaben sich jedoch auch danach nicht geschlagen und hatten durch Bogdan Shubin die große Chance zum erneuten Ausgleich. Nachdem BVB-Torhüter Silas Ostrzinski den Ball nicht festhalten konnte, wollte Shubin abstauben, traf aber nur den Pfosten.

Nahezu postwendend erhöhte Bradley Fink (69.) nach glänzender Vorarbeit von Lion Semic auf 3:1 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg. Die jetzt klar überlegene Borussia schraubte das Ergebnis schließlich in der Schlussphase erneut durch Rijkhoff (79.) und Fink (82.) weiter in die Höhe und verschaffte sich ein äußerst komfortables Polster für das Rückspiel.

"Die ersten 20 Minuten waren ausgeglichen, danach wurden wir besser", analysierte BVB-Nachwuchsdirektor und Ex-Nationalspieler Lars Ricken am Sky-Mikrofon: "So kurz vor der Halbzeit den Ausgleich zu kassieren, war sehr ärgerlich. Das Team ist jedoch ruhig geblieben und hat nach der Pause seine Qualitäten gezeigt. Bradley Fink hat durch seine Einsätze für die U 23 in der 3. Liga einen großen Schritt nach vorne gemacht."

Halbfinale wird im Pokalsystem ausgetragen

Das Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung durch Elfmeterschießen ermittelt. Die vor Saisonbeginn im Europapokal abgeschaffte Auswärtstor-Regelung kommt hier ebenfalls nicht zur Anwendung.

Das Finale um die Deutsche Meisterschaft wird am Sonntag, 29. Mai (ab 13 Uhr), ausgetragen und wird ebenfalls von Sky live übertragen. Der Sieger des Halbfinalduells zwischen dem FC Augsburg und Hertha BSC genießt dabei Heimrecht - und trifft auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Endet das Finale nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt.

[mspw]