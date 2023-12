Final Four: So kämpfen die DFB-Frauen ums Olympiaticket

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat sich für das Final Four der neuen UEFA Nations League qualifiziert und darf weiter von der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris träumen. Das 0:0 gegen Wales reichte dem Team von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch zu Platz eins in der Gruppe 3. Wie die DFB-Frauen das Olympiaticket lösen können, erklärt DFB.de im FAQ.

Welcher Weg führt zu den Olympischen Spielen?

Gemeinsam mit den anderen Nations-League-Gruppensiegern Frankreich, Weltmeister Spanien und der Niederlande spielt Deutschland vom 23. bis 28. Februar 2024 in einem Miniturnier um zwei Tickets für Olympia. Dabei hat im Halbfinale Spanien die Niederlande sowie Frankreich die DFB-Auswahl zu Gast. Im Finale bzw. Spiel um Platz drei hat der Gewinner bzw. der Verlierer des Duells der Spanierinnen gegen die Niederländerinnen Heimrecht. Die Gewinner der Halbfinalpartien stehen im Finale und sind für Olympia qualifiziert. Eine Besonderheit: Sollte Olympia-Gastgeber Frankreich ins Finale einziehen, ist auch der Gewinner des Spiels um Platz drei bei den Olympischen Spiele dabei. Denn die Französinnen nehmen als Gastgeberinnen automatisch an Olympia teil.

Wie haben die DFB-Frauen Gruppenplatz eins erreicht?

Der Start in die Nations League verlief nicht nach Plan. In Dänemark unterlag die deutsche Mannschaft, die im September noch von Co-Trainerin Britta Carlson betreut wurde, mit 0:2. Mit dem anschließenden 4:0 gegen Island fand das DFB-Team wieder zurück in die Spur, war fortan aber unter Druck. Denn Dänemark ließ zunächst keine Punkte liegen. Als im Oktober Horst Hrubesch von Martina Voss-Tecklenburg übernahm, folgten überzeugende Auftritte beim 5:1 gegen Wales und 2:0 in Island. Nun kam viel auf das direkte Duell mit Dänemark an. Und die DFB-Frauen lieferten: Dank eines starken Auftritts setzte sich Deutschland am 1. Dezember in Rostock mit 3:0 gegen die Däninnen durch. Platz eins in Gruppe 3 lag nun in der eigenen Hand. Das 0:0 in Wales reichte dem DFB-Team für den Gruppensieg - auch dank der Schützenhilfe Islands, das parallel 1:0 in Dänemark gewann.

Was sagt Horst Hrubesch zum Final Four?

"Wir werden nicht als Favorit in das Final Four gehen. Trotzdem ist klar: Wir haben zwei Spiele, wir wollen beide gewinnen. Dafür muss jede und jeder einzelne alles geben, damit wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen können."

Macht Horst Hrubesch bis zum Frühjahr als Interimsbundestrainer weiter?

Der Europameister von 1980 sagte nach dem Spiel in Wales: "So ist es geplant."

Wie haben die DFB-Frauen bisher bei Olympia abgeschnitten?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft belegt im olympischen Medaillenspiegel den zweiten Platz hinter der USA. 2016 holte das Team der damaligen Bundestrainerin Silvia Neid in Rio de Janeiro durch ein 2:1 im Endspiel gegen Schweden erstmals die Goldmedaille. Mit Platz drei 2000 in Sydney, 2004 in Athen und 2008 in Peking landete Deutschland zuvor einen Bronze-Hattrick.

1996 war das DFB-Team in Atlanta bei der Erstautragung des olympischen Frauenfußball-Turniers in der Vorrunde ausgeschieden. Für Olympia 2012 in London konnte sich Deutschland durch das Viertelfinal-Aus bei der Heim-WM 2011 erstmals nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren. Auch beim olympischen Fußballturnier 2021 in Peking war die deutsche Mannschaft durch den vorangegangenen Viertelfinal-K.o. bei der WM 2019 in Frankreich nicht dabei.

[dfb]