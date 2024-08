Final Four in Rostock: Alle Infos für Fans

Nur noch zwei Siege bis zum Titel: An diesem Wochenende treffen die vier besten Teams der Deutschen Beachsoccer-Liga beim Final Four in Rostock-Warnemünde aufeinander und spielen den Deutschen Meister unter sich aus. Wo sind die Partien live zu sehen, welche Teams sind dabei und wie sind eigentlich die Regeln beim Beachsoccer? DFB.de hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Teams spielen um den Titel und wann finden die Spiele statt?

An zwei Spieltags-Wochenenden haben die acht Teams der Deutschen Beachsoccer-Liga im Modus Jeder-gegen-Jeden die Teilnehmer für das Final Four ermittelt: Als Erster der Vorrunde haben sich die Rostocker Robben souverän für das Final Four qualifiziert. Und auch die zweite Mannschaft des Titelverteidigers und Rekordmeisters hat den Sprung unter die besten Vier geschafft. Zum ersten Mal seit 2019 steht dieses Jahr auch Hertha BSC Beachsoccer wieder im Final Four. Die Berliner haben die Vorrunde als Zweiter abgeschlossen, gefolgt vom Vorjahresfinalisten, den Bavaria Beach Bazis.

Im ersten Halbfinale treffen am Samstag (ab 16.30 Uhr) in der Neuauflage des Endspiels 2023 die Rostocker Robben auf die Bavaria Beach Bazis. Die zweite Mannschaft der Robben trifft am Samstag (ab 17.45 Uhr) auf Hertha BSC Beachsoccer. Die beiden Verlierer der Halbfinals ermitteln am Sonntag (ab 10 Uhr) den dritten Platz. Für die Sieger geht es am Sonntag (ab 16 Uhr) im Finale um den Titel.

Werden die Partien live übertragen?

Die beiden Halbfinals sowie das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft werden live auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen. Auch auf Sportdeutschland.TV werden die drei Partien zu sehen sein. Das Finale wird zudem auf dem Twitch-Kanal des DFB live gestreamt.

Was ist rund um das Final Four noch geboten?

Neben der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft werden zudem die Sieger der DFB-Beachsoccer-Tour, des Beachsoccer-Cups der Frauen und eines Jugend- und erstmalig auch eines Juniorinnen-Turniers ermittelt. Spektakuläre Tore, Technik, Tempo, Fallrückzieher und Dramatik am laufenden Band über zwei Tage sind garantiert. Vorbeischauen lohnt sich also definitiv – und ist darüber hinaus kostenlos möglich. Die Partien werden in der Strand-Arena am Ostseestrand in Rostock-Warnemünde ausgetragen.

Wo finde ich weitere Inhalte rund um Beachsoccer?

Weitere Infos und Inhalte zum Beachsoccer gibt es auf den Instagram-Kanälen des DFB und von FUSSBALL.DE.

Kann ein Spiel beim Beachsoccer auch Unentschieden ausgehen?

Nein, beim Beachsoccer gibt es immer einen Sieger - ein Spiel endet nie mit einem Unentschieden. Im Falle eines Gleichstands nach regulärer Spielzeit sehen die Spielregeln eine dreiminütige Verlängerung vor. Steht es danach immer noch Remis, muss die Partie im Neunmeterschießen entschieden werden. Das verspricht maximale Spannung, auf die sich alle Zuschauer*innen auch in diesem Jahr beim Final Four der Deutschen Beachsoccer-Liga freuen dürfen.

Was sind die wichtigsten Regeln beim Beachsoccer?

Beim Beachsoccer wird stets auf Sand und ohne Schuhwerk gespielt. Das Spielfeld hat eine Größe von 35–37x26–28 Metern. Im Abstand von neun Metern zur Torlinie verläuft innerhalb des Spielfelds eine imaginäre Linie: der Strafraum beim Beachsoccer. Ein Spiel wird in drei Dritteln à zwölf Minuten Spielzeit bestritten, wobei die Drittelpausen maximal drei Minuten lang sind. Der Ball hat mit 68 bis 70 Zentimetern denselben Umfang wie ein gewöhnlicher Fußball, besteht beim Beachsoccer jedoch aus weicherem Material und weist einen geringeren Luftdruck auf.

Gespielt wird pro Team mit maximal fünf Spielern, wovon ein Akteur der Torhüter sein muss. Es darf beliebig oft gewechselt werden. Sämtliche Wechsel, einschließlich des Torwarts, können bei laufendem Spiel vorgenommen werden. Analog zum Fußball darf der Torwart den Ball nur im Strafraum mit der Hand berühren. Außerhalb des Strafraums gilt die Handregelung wie für alle übrigen Feldspieler.

Wie beim traditionellen Fußball gibt es auch beim Beachsoccer Gelbe und Rote Karten, die für unsportliches Verhalten oder Regelverstöße verhängt werden können. Wenn ein Spieler des Feldes verwiesen wird, darf ihn nach Ablauf von zwei Strafminuten ab dem Zeitpunkt des Feldverweises ein anderer Spieler ersetzen. Bei einem Freistoß darf keine Mauer gestellt werden. Der Spieler, gegen den das Foul begangen wurde, muss auch den Freistoß ausführen - es sei denn, eine Verletzung hindert ihn daran. Wurde das Foul in der eigenen Hälfte begangen, müssen sich alle Spieler hinter den Ball begeben. Wurde das Foul in der gegnerischen Hälfte begangen, müssen sich bis auf den Schützen alle Spieler mindestens fünf Meter vom Ball entfernen und dürfen dann nicht in der Schusslinie stehen.

[hr]