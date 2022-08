Final Four der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft in Warnemünde

Bereits zum zehnten Mal wird am 20. und 21. August in Warnemünde die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft ausgespielt. Die Finalrunde können alle Interessierten live vor Ort in der 1.200 Zuschauer*innen fassenden SportBeachArena verfolgen. Der Eintritt ist kostenlos. Zudem werden alle Partien des Final Four live auf DFB-TV übertragen.

Wie bereits im vergangenen Jahr haben sich aus den zehn Mannschaften der Deutschen Beachsoccer-Liga neben Titelverteidiger Beach Royals Düsseldorf auch Real Münster, die Bavaria Beach Bazis sowie die Lokalmatadoren Rostocker Robben für die Finalrunde qualifiziert. Bereits im Halbfinale am Samstag, 20. August, kommt es ab 17.30 Uhr zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen den Beach Royals Düsseldorf und den Rostocker Robben. Zuvor ermitteln ab 16.15 Uhr Real Münster und die Bavaria Beach Bazis den ersten Finalteilnehmer. Das Endspiel steigt am Sonntag, 21. August um 14.45 Uhr. Zuvor wird ab 10.30 Uhr Platz drei ausgespielt.

Mehrere Rahmenturniere geplant

Stefanie Drese, Schirmherrin der Jubiläumsmeisterschaft und Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern, sagt: "Die jährliche Beachsoccer-Meisterschaft in Warnemünde ist eine Erfolgsgeschichte, die maßgeblich zur wachsenden Begeisterung für diese dynamische Strandsportart beigetragen hat. Allen Beteiligten wünsche ich ein spannendes und erfolgreiches Turnier. Insbesondere freue ich mich, dass in diesem Jahr auch die Frauen und der Amateurbereich stärker in den Fokus rücken."

Denn in diesem Jahr wird es am Rande der Deutschen Meisterschaft erstmalig ein Turnier bestehend aus Frauen-Mannschaften geben und in Zusammenarbeit mit DFB-Kooperationspartner KommMit einen Wettbewerb für Juniorenteams. Auch die DFB-Beachsoccer-Tour, das Turnier der besten Amateurmannschaften, kürt am Wochenende des 20. und 21. August in Warnemünde ihren Sieger. Insgesamt werden fast 300 Aktive auf drei Spielfeldern das ganze Wochenende über für echte Beachsoccer-Atmosphäre sorgen.

"Es ist jedes Jahr aufs Neue eine große Freude, nach Warnemünde zu kommen. So, wie das Berliner Olympiastadion ein Sehnsuchtsort für jedes Team im DFB-Pokal ist, so ist der Strand von Warnemünde das höchste Ziel für jeden Beachsoccer-Aktiven", sagt Michael Lichtnecker, Vorsitzender des DFB-Ausschusses für Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport. "Besonders froh bin ich, dass die Frauen und Junioren in diesem Jahr auch am Start sind; das zeigt mir das große Entwicklungspotenzial dieses tollen und spektakulären Sports."

[dfb]