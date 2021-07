FIFAe World Cup: Zwei Deutsche qualifizieren sich für London

Vom 2. bis 4. Juli fanden die Playoffs der FIFA Global Series auf der XBOX statt. Die besten Spieler der europäischen Rangliste kämpften um neun Startplätze beim FIFAe World Cup, der Ende August in London stattfindet. eNationalspieler Mustafa "xMusti19" Cankal und Benedikt "BeneCR7" Bauer vom VfL Wolfsburg qualifizierten sich als einzige deutsche FIFA-Spieler für das größte Turnier des Jahres.

Bei den FIFA Global Series Playoffs sind drei Favoriten auf den Titelgewinn bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Ilias "Lefti" Eleftherios und Niklas "NRaseck7" Raseck sind in den Top Ten der europäischen FIFA.gg-Rangliste auf der XBOX, eNationalspieler "DullenMIKE" von NEO steht auf dem ersten Platz – in London ist das Trio nicht dabei. Für den erfahrenen FIFA-Profi Raseck war der Turnierverlauf besonders unglücklich. Gleich dreimal hatte er die Möglichkeit, das Ticket für den FIFAe World Cup zu ziehen, unterlag jedoch in jedem Spiel knapp.

Die FIFA Global Series Playoffs auf der PlayStation, unter anderen mit eNationalspieler Umut "RBLZ_Umut" Gültekin, finden vom 9. bis 11. Juli statt. Weitere Informationen zum Turnierverlauf und zum Abschneiden der eNationalspieler gibt es auf der DFB-eFootball-Homepage.

