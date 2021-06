FIFAe Nations Cup: Starke Gruppe ausgelost

Der FIFAe Nations Cup findet vom 20. bis 22. August in Kopenhagen statt. Insgesamt 24 Nationen spielen um den Titel als beste FIFA-Nation der Welt und ein Preisgeld in Höhe von 400.000 US-Dollar. Die deutsche eNationalmannschaft trifft in Gruppe B auf Israel, Belgien, die Vereinigten Staaten, Argentinien und Singapur. Das ergab die Auslosung am vergangenen Freitag.

Das Finale des FIFAe Nations Cup unterscheidet sich gegenüber anderen Wettbewerben vor allem durch den Modus und den Austragungsort. Die meisten FIFA-Turniere in dieser Saison fanden aufgrund der pandemischen Lage digital statt. Der Nations Cup wird eines der ersten Turniere sein, das wieder in einer Location stattfindet – offline.

Zwei-gegen-Zwei: Die große Unbekannte

Dadurch ist auch das Spiel im Zwei-gegen-Zwei-Modus möglich. Die deutschen Akteure Umut "RBLZ_Umut" Gültekin und Mustafa "Musti" Cankal sammelten bereits Zwei-gegen-Zwei-Erfahrung in der Virtual Bundesliga Club Championship. Dylan "DullenMIKE" Neuhausen nutzte das DFB-Bootcamp, um mit seinen eNationalmannschafts-Kollegen zu spielen und demonstrierte direkt starkes Teamplay.

Die deutsche eNationalmannschaft gehört trotz der starken Gruppe zu den Favoriten auf den Einzug in die K.o.-Phase des FIFAe Nations Cup. Auch die Argentinier sind hoch einzuschätzen. FIFA-Profi Nicolas "nicolas99fc" Villalba spielt in dieser Saison erneut stark und belegt den zweiten Platz der südamerikanischen FIFA.gg-Rangliste auf der PlayStation. Auf Platz eins steht sein eNationalmannschafts-Kollege Matias "matiasbonanno_99" Bonanno, der sich momentan in Topform befindet.

[dfb]