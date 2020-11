FIFA sagt U 20- und U 17-WM ab

Aufgrund der weltweiten Covid-19-Pandemie hat der FIFA-Ratsausschuss die für 2020 geplanten U 20-Frauen- und U 17-Juniorinnen-Weltmeisterschaften abgesagt. Nach einer eingehenden Beurteilung der Corona-Pandemie seitens der Covid-19-Arbeitsgruppe und den FIFA-Konföderationen haben die Interessengruppen in verschiedenen Bereichen weitere große Bedenken zur Austragung der beiden Endrundenturniere geäußert. Unter anderem betreffen die Vorbehalte neben den Aspekten Gesundheit und Sicherheit auch Herausforderungen bezüglich der Vorbereitungszeit für die U-Mannschaften und die zahlreichen Hindernisse für die Beendigung der kontinentalen Qualifikationen infolge der Pandemie.

Die für 2020 geplanten Endrundenturniere waren von der FIFA aufgrund der Covid-19-Pandemie bereits im Mai auf Anfang 2021 verschoben worden. Nach der endgültigen Absage für die beiden Weltmeisterschaften hat der FIFA-Ratsausschuss festgelegt, dass die beiden Endrundenturniere 2022 in den Ländern gespielt werden, in denen sie ursprünglich hätten ausgetragen werden sollen: Costa Rica wird alleiniger Ausrichter der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft, Indien Ausrichter der FIFA U 17-Juniorinnen-WM.

Carlson: "Gesundheit aller steht im Vordergrund"

Britta Carlson, die DFB-Koordinatorin der Juniorinnen-Nationalmannschaften und Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, sagt: "Endrundenturniere sind für den Entwicklungsprozess unserer U-Spielerinnen enorm wichtig. Natürlich sind unsere Trainerinnen und Spielerinnen enttäuscht, sich nicht mit den Besten der Welt messen zu können. Angesichts der aktuellen Pandemielage aber befürworten und unterstützen wir die Entscheidung der FIFA. Die Gesundheit aller steht im Vordergrund, und wir freuen uns darauf, wenn wir schon bald wieder intensiv mit unseren Talenten auf dem Platz arbeiten können."

Die U 19-Europameisterschaft des 2002er-Jahrgangs in Belarus dient als Qualifikation zur U 20-Weltmeisterschaft in Costa Rica. Derzeit geplant ist, dass das europäische Endrundenturnier von Mitte Juli bis Anfang August 2021 in Belarus ausgetragen wird. Für die U 17-Weltmeisterschaft in Indien würden sich die U 17-Juniorinnen (2005er-Jahrgang) über die EURO 2022 in Bosnien-Herzegowina qualifizieren. Wann die Europameisterschaft 2022 ausgetragen wird, ist noch nicht durch die UEFA kommuniziert worden.