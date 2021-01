FIFA-Prominenz beim DFB-ePokal

Einige der bekanntesten deutschen FIFA-Spieler nahmen an einem der ersten Qualifikationturniere des DFB-ePokals teil. Am stärksten war die FIFA-Prominenz in den Qualifikationsturnieren West und Süd vertreten. Die meisten von ihnen konnten ihrer Favoritenrolle gerecht werden – für ein Team rund um einen eNationalspieler war jedoch bereits im Achtelfinale des Qualifierturniers West Schluss.

Celtic Worms FC wurde vor zwei Jahren vom irischen Pub-Besitzer Donald Carroll gegründet und ist damit der zweite irische Verein in Deutschland. Im Rasenball-Kader des Vereins aus Worms spielen unter anderem die beiden FIFA-Content-Creator Lucas "Bossio" Bossio und Leroy Ben "NoHandGaming" Paul. Dadurch entstand große Aufmerksamkeit für die Wormser in den sozialen Netzwerken.

Neben den beiden Content-Creatorn komplettierten die ehemaligen eNationalspieler Philipp "Eisvogel" Schermer und Kai "Hensoo" Hense sowie "Bomber_Yuksel" den Kader für Celtic Worms. Die Qualifikation für die nächste Runde des DFB-ePokals sicherten sich die Iren im Qualifier West durch ein 2:1 gegen Rheinsüd Köln, in welchem vor allem "Hensoo" durch ein 5:0 im Einzelspiel überzeugte.

Souveräne Sieger im Süden

Im Qualifier Süd wurden FC Wacker Trailsdorf und FSV Amberg ihrer Rolle als Favoriten mehr als gerecht. Sie gewannen nicht nur jede ihrer Begegnungen, sie blieben auch in jedem Einzelspiel ungeschlagen. Für den FC Wacker Trailsdorf, welcher im eFootball mit der eSports-Organisation "Team Vertex" kooperiert, liefen die Spieler "KKoray34", "Pazzo", "AttacK", "Erdiplayz" und "MRZPLAYZ" auf.

Für den FSV Amberg spielten Akteure von der eSports-Organisation "NEO": eNationalspieler "DullenMike", Content-Creator "JuliusFGU" und FIFA-Profi "xLennyy" stellen den Kader für den DFB-ePokal. "DullenMike" machte, genau wie "KKoray34", durch herausragende Leistungen beim letzten FIFA-Turnier von EA Sports, dem European Qualifier der FIFA Global Series, bereits international auf sich aufmerksam. Für den weiteren Verlauf des DFB-ePokals haben sich beide Teams hohe Ziele gesetzt.

SV Phönix Bochum glänzt durch Erfahrung

Auch die Spieler des SV Phönix Bochum haben bereits vor der erfolgreichen Qualifikation im Qualifier West an eSport-Turnieren teilgenommen – nicht nur in FIFA: "Recite", "Phantomcfc, "Zitrox" und "Steelmatix" lernten sich durch das Spiel "Call of Duty" kennen, in welchem sie bereits Erfolge verzeichnen. Die langjährige Freundschaft und die gemeinsamen Erfahrungen werden dem Team aus dem Ruhrpott sicherlich auch im weiteren Verlauf des DFB-ePokals zugutekommen.

Im entscheidenden Spiel zwischen dem VfB Uerdingen und PSV Wesel-Lackhausen gewann der Uerdinger "Alikadabra10" gegen den eNationalspieler Niklas "NRaseck" Raseck mit 3:2 und sicherte seinem Team damit die Qualifikation für die nächste Runde. "Alikadabra10" und seine Teamkameraden "MaikSchwieger" und "Zanti002" sind Kennern der deutschen FIFA-Szene bereits durch die Teilnahme an mehreren Turnieren und ihre regelmäßigen Erfolge in der Weekend League ein Begriff. Durch den Sieg gegen die Favoriten PSV Wesel-Lackhausen krönten die Uerdinger ihre überzeugende Vorstellung im Qualifier West und stehen damit verdient in der nächsten Runde.

Doch die Qualifikation für die Vorrunde des DFB-ePokals ist für die Spieler vom PSV-Wesel-Lackhausen immer noch möglich. Im Rahmen der Landesverbandstrophy des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Nordrhein-Westfalen am 27. Januar 2021 haben die Spieler die letzte Chance, sich zu qualifizieren. Auch in den anderen Bundesländern können Spieler*innen über die Landesverbands-Trophies in die Vorrunde des DFB-ePokals eintreten. Weitere Informationen sind auf den Homepages der Landesverbände zu finden.

[lz]