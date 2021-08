FIFA: Keine Auswärtsfans bei Länderspielen im September

Der Fußball-Weltverband FIFA hat aufgrund hoher Covid-19-Infektionszahlen in Europa beschlossen, keine Gästezuschauer*innen zu den WM-Qualifikationsspielen im September zuzulassen. Damit können Fans der deutschen Nationalmannschaft nicht zu den Partien am 2. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im schweizerischen St. Gallen gegen Liechtenstein und am 8. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen Gastgeber Island reisen. Das Heimspiel gegen Armenien am 5. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Stuttgart wird damit ebenfalls ohne Fanunterstützung der Gäste stattfinden.

Die FIFA entspricht damit einer Empfehlung des UEFA-Exekutivkomitees vom 14. Juni. Die Entscheidung gilt zunächst für die kommenden drei angesetzten Spieltage im September. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikationsgruppe J neben Liechtenstein und Island noch auf Armenien, Nordmazedonien und Rumänien. Nach drei Partien rangiert das DFB-Team mit sechs Punkten auf Platz drei.