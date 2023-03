FIFA Football Agent Licence: Prüfung am 19. April in Frankfurt

Am 19. April findet in Frankfurt am Main erstmals die Prüfung zur "FIFA Football Agent Licence" statt. Der Weltverband FIFA hatte die Wiedereinführung dieser verpflichtenden Spielervermittler*innen-Prüfung am 16. Dezember 2022 auf seinem Kongress in Doha verabschiedet. Somit dürfen ab Inkrafttreten der Bestimmungen zum 1. Oktober 2023 nur noch jene Vermittler*innen an Transaktionen gemäß der FIFA Football Agent Regulations beteiligt sein, die eine gültige Lizenz der FIFA nachweisen können. Seit 2015 war lediglich eine Registrierung der Vermittler*innen notwendig.

Für die Prüfung haben sich mehr als 170 Teilnehmer*innen angemeldet, die Anmeldefrist ist inzwischen abgelaufen. Am 20. September 2023 findet eine zusätzliche Lizenzprüfung in Frankfurt statt.

Registrierung auf FIFA-Plattform notwendig

Zum Lizenzerwerb müssen sich die Spielervermittler*innen zunächst auf der FIFA Agent Plattform registrieren, um sich dort für die abzulegende Prüfung anzumelden. Spielervermittler*innen, die bis zur letzten Reform im Jahre 2015 im Besitz einer Lizenz waren, können diese mit den seitens der FIFA geforderten Nachweisen ohne das erneute Ablegen einer Prüfung beantragen.

