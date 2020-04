FIFA eNations StayAndPlay-Cup im eigenen Wohnzimmer

Beim veränderten FIFA eNations Cup tritt ab Dienstag eine prominent besetzte DFB-Auswahl von zuhause aus an. Das Turnier, bei dem sich die nationalen Verbände duellieren, wird unter dem Motto #StayAndPlay gespielt. Es zocken nicht mehr nur die eFootballer des Verbandes - mit dabei sind ab sofort auch Fußball-Nationalspieler. Los geht's am Dienstagnachmittag ab 17 Uhr.

Die Gruppenphase bestreiten zwei eNationalspieler, Umut "HSV_Umut" Gültekin und Michael "MegaBit" Bittner. U 21-Nationalspieler Nico Schlotterbeck komplettiert das DFB-Team in den beiden Gruppenspielen gegen Tschechien und Österreich. Der Innenverteidiger des SC Freiburg hatte sich bereits beim eFriendly gegen Spanien bewiesen und glänzte auch in der Bundesliga Home Challenge am Controller. Nach der Gruppenphase geht es am Freitag weiter mit dem Viertelfinale. Halbfinale und Finale werden am Samstag ausgespielt.