FIFA eNations Cup: DFB-Team steht im Viertelfinale

Deutschland hat das Viertelfinale des FIFA eNations Cup erreicht. Die prominent besetzte DFB-Auswahl, bei der U 21-Nationalspieler Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), sowie die beiden eNationalspieler Umut "HSV_Umut" Gültekin und Michael "MegaBit" Bittner für Deutschland an der Konsole waren, holte im Auftaktspiel der Gruppe G gegen Tschechien ein 3:3 und gewann das zweite Duell des Abends gegen Österreich klar mit 13:3. Am Freitag trifft das DFB-Team in der Runde der letzten Acht auf den Sieger der Gruppe E. Die Halbfinal-Begegnungen und das Finale werden am Samstag ausgetragen. Das Freundschafts-Turnier, bei dem sich die nationalen Verbände von zu Hause aus duellieren, läuft unter dem Motto #StayAndPlay.

"Das war eine grandiose Leistung von Nico Schlotterbeck", sagte eNationalmannschafts-Coach Benedikt "SaLz0r" Saltzer, der die Spiele auf seinem Twitch-Kanal live kommentierte. "Die Variabilität ist wirklich stark, wenn er weiterhin so spielt, wird es für viele Fußballer schwer, ihn zu schlagen."

Schlotterbeck gewinnt beide Partien

Im Auftaktspiel unterlag "HSV_Umut" in der FIFA-20-Begegnung auf der Playstation dem tschechischen Vertreter Lukas "T9Laky" Pour 1:3. Doch Schlotterbeck, der bereits beim eFriendly gegen Spanien Ende März überzeugt hatte, holte anschließend ein 2:0 gegen Patrik Schick (RB Leipzig) und sorgte damit für ein 3:3 gegen die tschechische Auswahl. "Mich ärgert es ein bisschen, dass ich das Ruder nicht mehr ganz rumreißen konnte, ich hätte am Ende etwas ruhiger spielen müssen", analysierte der SC-Verteidiger sein Match.

Das zweite Gruppenspiel gegen Österreich begann mit einem Top-Duell zweier Konsolen-Profis: Der aktuelle deutsche VBL-Meister, Michael "MegaBit" Bittner, legte gegen den österreichischen Meister "Juno" ein 5:2 vor. Noch höher gewann im Anschluss der glänzend aufgelegte Schlotterbeck, der sich gegen Michael Gregoritsch vom FC Schalke 04 gar 8:1 durchsetzte und damit den Viertelfinaleinzug perfekt machte.

Gruppe G:

​Deutschland - Tschechien 3:3 (1:3, 2:0)Österreich - Tschechien 4:3 (3:2, 1:1)Deutschland - Österreich 13:3 (5:2, 8:1)