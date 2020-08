FIFA 21: Weltmeister Lahm und Schweinsteiger werden "Icons"

Nicht nur für Fans der deutschen Nationalmannschaft sind Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger spätestens seit dem WM-Titel 2014 Legenden. Wenn am 9. Oktober die Fußballsimulation FIFA 21 erscheint, dürfen sich die beiden ehemaligen Spieler des FC Bayern München auch ganz offiziell als Ikonen bezeichnen. Denn der vielfache Wunsch aus der FIFA-Community wurde erhört: Lahm und Schweinsteiger sind ab Herbst als sogenannte "Icons" spielbar.

Jede im Modus "Ultimate Team" (FUT) veröffentlichte Icon erhält im Laufe der Saison vier verschiedene Icon-Karten. Diese stellen unterschiedliche Zeitpunkte in der Karriere nach und orientieren sich an der jeweiligen Position und Leistung des Spielers.

Schweinsteiger: Zuerst auf dem Flügel, dann im Zentrum

Zu Beginn seiner Karriere war Schweinsteiger noch einer der "jungen Wilden”, die in der Nationalmannschaft frischen Wind bringen sollten. Der Oberbayer begann als Flügelspieler und etablierte sich mit seinen unbekümmerten Auftritten schließlich auf der Außenbahn. Die "Base Icon" von Schweinsteiger dürfte deshalb ein äußerer Mittelfeldspieler sein.

Unter Trainer Louis van Gaal nahm Bastian Schweinsteiger dann eine zentrale Rolle ein. Fortan prägte er den FC Bayern und auch die deutsche Nationalmannschaft mit seiner unverwechselbaren Art in der Schaltzentrale: schlaue Pässe, tiefe Läufe und immer 100 Prozent Engagement - Schweinsteiger als Herz der Mannschaft.

Lahm: Weltklasseverteidiger auf beiden Außenbahnen

Bei Philipp Lahm sind drei unterschiedliche Positionen zu erwarten. Zunächst dürfte er die Base Icon, als Linksverteidiger erhalten. Als solcher erzielte er das erste Tor im Eröffnungsspiel der WM 2006, als er von links in die Mitte zog und zum 1:0 gegen Costa Rica in den Winkel traf. Lahms "Prime Icon" sowie die "Moments Version" könnte Rechtsverteidiger sein. Dort spielte er über den Großteil seiner Karriere beim deutschen Rekordmeister aus München und etablierte sich als einer der besten Außenverteidiger der Welt. Eine wichtige Veränderung machte der Weltmeister-Kapitän von 2014 aber noch durch: Seine "Mid Icon Karte" ist höchstwahrscheinlich ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Als Sechser setzten ihn Bayern-Coach Pep Guardiola vielfach und auch Bundestrainer Joachim Löw zu Beginn des WM-Turniers in Brasilien ein.

Zusammen mit Michael Ballack, Miroslav Klose und Lothar Matthäus gibt es nun also fünf deutsche Icons bei FIFA. Torwart Jens Lehmann hingegen verschwindet aus dem legendären Aufgebot. Die vollständige Liste mit allen Icons gibt es hier.

[jf]