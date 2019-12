FIFA 20 mit Nationalteam, DFB-Frauen, DFB-Pokal und 3. Liga

Es ist wieder soweit: Das neue FIFA von EA SPORTS ist da. In FIFA 20 können alle Gamer auf der Playstation 4, Xbox One und dem PC wie gewohnt auch mit der deutschen Nationalmannschaft und dem Frauen-Nationalteam antreten. Ebenfalls offiziell vertreten sind der DFB-Pokal und die 3. Liga. Durch den neuen VOLTA FOOTBALL Modus können die Spieler nun auch auf verschiedenen Straßenplätzen ihr Können unter Beweis stellen.

Besonderes Bonbon zum Release am heutigen Freitag: Der DFB und EA SPORTS verlosen ein Konsolen-Bundle, bestehend aus der PS4 Pro und FIFA 20. Weitere Preise sind je zehn Einzelspiele von FIFA 20 für die PS4 und Xbox One. Mach' gleich mit - das Gewinnspiel läuft noch bis Sonntag, 29. September. Hier geht's zum Gewinnspiel.

Die 3. Liga geht in ihr drittes Jahr auf PC und Konsolen, Gleiches gilt für den DFB-Pokal. Beide Wettbewerbe hatten in FIFA 18 ihre Premiere als offiziell spielbare Wettbewerbe in der erfolgreichsten Videospielreihe der Welt gefeiert. Die offizielle DFB-Lizenz der 3. Liga in FIFA 20 umfasst alle 20 Vereine der laufenden Saison mit mehr als 500 Spielern sowie den Heim- und Auswärtstrikots.