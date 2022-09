FF27-Forum "Frauen im Fußball": Hochkarätiges Teilnehmer*innenfeld

Nadine Keßler, Martina Voss-Tecklenburg, Celia Sasic, Heike Ullrich, Tatjana Haenni, Christian Keller, Jana Bernhard und noch viele mehr: Wenn heute (ab 19.15 Uhr, live auf MagentaSport und Eurosport) die neue Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit dem Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München eröffnet wird, dann trifft sich schon weit vor dem Anpfiff im Deutsche Bank Park eine illustre Gästeschar, um aktuelle Themen rund um den Fußball zu besprechen. Erstmals veranstaltet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein Forum "Frauen im Fußball".

Im Rahmen des sogenannten FF 27 Forums - im Wording angelehnt an die DFB-Strategie Frauen im Fußball FF 27 - sollen in hochkarätig besetzten Expert*innen-Panels zahlreiche Themen aufgegriffen werden, die in den vergangenen Wochen teilweise intensiv diskutiert wurden. Rund 150 Gäste werden erwartet, darunter Vertreter*innen aus der FLYERALARM-Frauen Bundesliga, der DFL, Lizenzvereinen, der Wirtschaft und Medien.

Diskussionen zur Weiterentwicklung des Frauenfußballs

Das Programm startet mit der Vorstellung der vom DFB in Auftrag gegebenen Marktforschungsstudie zum Stellenwert des Frauenfußballs. Im Anschluss diskutieren Nadine Keßler (UEFA Head of Womens Football), Dr. Holger Blask (Geschäftsführer DFB GmbH&Co.KG), Jana Bernhard (Geschäftsführerin S20) sowie Werner Starz von Eurosport im Panel "Top oder Flop – was bleibt von der EURO?" über Chancen, Vermarktung und Investment in den Frauenfußball.

Spannend geht es dann weiter, wenn über "Die Zukunft der Liga" gesprochen werden soll. Dr. Christian Keller (Geschäftsführer 1. FC Köln), Svenja Schlenker (Leiterin Frauenfußball Borussia Dortmund), Felicia Mutterer (Investorin Viktoria Berlin) und Manuel Hartmann (Geschäftsführer DFB GmbH&Co. KG) stellen unter anderem unterschiedliche Vereinsmodelle vor.

Sportlich wird es im Anschluss, wenn mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, der Sportdirektorin von Bayern München Bianca Rech und Ralf Kellermann, dem Sportlichen Leiter des VfL Wolfsburg, sowie DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch über die Trends und Lehren der EM, die Liga und das bevorstehende Eröffnungsspiel geredet wird.

Das Forum wird schließlich abgeschlossen mit dem Thema "Frauen im Fußball!". Dr. Marion Mertesacker (Leiterin Personal der DFL-Gruppe) geht auf das Projekt "Frauen im Berufsfeld Fußball" ein, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic, Elke Heitmüller (Head of Diversity der Volkswagen AG) sowie die internationale Fußballexpertin Tatjana Haenni diskutieren mit.

Fitschen: "Blicke über den Tellerrand hinaus"

Doris Fitschen, Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball, freut sich als DFB-Projektverantwortliche auf die Premiere des FF27-Forums: "Die Europameisterschaft hat eine große Aufmerksamkeit für Frauen im Fußball ausgelöst. Der Auftakt in die neue Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ist ein idealer Zeitpunkt, um all die Themen, die in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit teilweise kontrovers diskutiert wurden, aufzugreifen und einzuordnen. Wir sind stolz darauf, dass wir ein so hochkarätiges Teilnehmer*innenfeld für unser FF27-Forum gewinnen konnten. Ich erwarte interessante Diskussionen, spannende Ansätze und auch einige Blicke über den Tellerrand hinaus. Das erste FF27-Forum soll der Auftakt für weitere Veranstaltungen dieser Art sein - wir wollen unser Netzwerk Frauen im Fußball kontinuierlich ausbauen und die Themengebiete gemeinsam weiterentwickeln."

Die "Strategie Frauen im Fußball FF27>>" beinhaltet konkrete Ziele und Maßnahmen zur Weiterentwicklung aller Bereiche des weiblichen Fußballs: von den Amateurinnen über die Bundesligen bis zu den Nationalmannschaften, von der Basisarbeit, Kommunikation, Marketing, Trainer*innenwesen bis hin zur Talentförderung und Frauen im Haupt- und Ehrenamt im DFB.

[as]