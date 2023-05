FF 27-Forum diskutiert mit hochkarätigen Gästen

Hochkarätige Gäste, spannende Themen und konstruktive teils kontroverse Diskussionen. Das FF 27-Forum, das vor dem DFB-Pokalfinale in Köln im Rhein-Energie-Stadion stattfand, war einmal mehr ein voller Erfolg. Zum zweiten Mal fand die hochkarätig besetzte Netzwerk- und Diskussionsveranstaltung auf Einladung des DFB statt, die im Wording angelehnt ist an die DFB-Strategie Frauen im Fußball. Rund 150 Gäste von der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, anderen Sportarten, der DFL, aus der Wirtschaft sowie Medien waren dabei. In verschiedenen Panels wurden aktuelle Themen zur Zukunft der Liga, Vermarktungsmodellen und Kommerzialisierung, Frauen im Fußball, der WM-Bewerbung 2027 und der kommenden WM der Frauen 2023 diskutiert.

Im ersten Panel tauschten sich Almuth Schult (Nationalspielerin und TV-Expertin), DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch, Anna-Maria Hass (Aufsichtsrat FC St. Pauli) und Juliana Groß (Projektleiterin „Klischeefrei im Sport“) über Frauen im Fußball aus und konnte dabei viel Erfahrungen aus ihrem Alltag sowie die verschiedensten Zusammenarbeitsmodelle teilen.

Spannend ging es weiter in der Runde, die über Sichtbarkeit und Entwicklung des Frauenfußballs, sowie Kommerzialisierung, Vermarktung und nicht zuletzt über die aktuelle Situation bei der Vergabe der TV-Rechte zur WM 23 redete. Axel Hellmann (Vorstandssprecher Eintracht Frankfurt Fußball AG), Axel Balkausky (ARD-Sportkoordinator), Dr. Yorck Polus (ZDF-Sportchef), Heike Ullrich (DFB-Generalsekretärin) und Dr. Holger Blask (Geschäftsführer DFB GmbH & Co. KG) diskutierten angeregt und kontrovers – sehr zur Freude des Publikums, das viele Einblicke mitnahm.

"Das Forum ist eine Top-Veranstaltung"

Sportlich wurde es dann zum Abschluss des Forums mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Nia Künzer (Weltmeisterin und TV-Expertin) sowie Turid Knaak (Ex-Nationalspielerin und TV-Expertin), die launig über ihre Erlebnisse als Spielerinnen, aber auch aktuelle Herausforderungen sowie die Entwicklung des DFB-Pokalfinales und ihre Vorfreude auf die WM 23 berichteten.

Axel Hellmann brachte es nach einer spannenden Veranstaltung auf den Punkt: "Das Forum ist eine Top-Veranstaltung, weil auf sehr hohem Niveau mit Expertinnen und Experten über die Zukunft des Frauenfußballs diskutiert wird. Und das nicht nur einseitig in Form einer Jubelarie, sondern weil durchaus auch kritische Themen angesprochen werden."

"Haben eine enorme Entwicklung im Frauenfußball erlebt"

Doris Fitschen, Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball und DFB-Projektverantwortliche des FF27-Forums ergänzt: "Wir haben in den vergangenen Monaten eine enorme Entwicklung im Frauenfußball mit viel Tempo erlebt. Uns war es wichtig, diese Entwicklung in der zweiten Auflage des FF27-Forums aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Ich habe mich deshalb über die hochkarätigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die interessanten und teils auch kontrovers geführten Diskussionen sehr gefreut. Gleichzeitig war diese Veranstaltung wichtig, um das Netzwerk Frauen im Fußball weiter auszubauen und zu etablieren.“

Das FF 27-Forum fand im Rahmen der erstmals veranstalteten DFB-Womens Week statt. Unter dem Motto "Fokus.Frauen." wurden vom 12. bis 21. Mai 2023 rund um das DFB-Pokalfinale in Köln, durch zahlreiche aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt.

[dfb]