Ferien-Freizeiten: Fokus auf Mädchenfußball

Auch in den Sommerferien im kommenden Jahr wird es wieder 18 Fußball-Ferien-Freizeiten in den sechs Sportschulen in Bad Blankenburg, Grünberg, Hennef, Schöneck, Malente und Edenkoben geben. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Gesucht werden diesmal 75 Fußballvereine, die sich in besonderem Maße für den Mädchenfußball einsetzen.

Die DFB-Frauen haben bei der Europameisterschaft in England begeistert. Sportlich wegen des hervorragenden zweiten Platzes. Aber auch abseits des Rasens konnten die Nationalspielerinnen dank ihres Auftretens punkten. In Deutschland herrscht seitdem eine Euphorie rund um den Frauenfußball. Die Länderspiele werden zur besten Sendezeit im Fernsehen gezeigt, die Partien locken zahlreiche Zuschauer*innen an wie zuletzt in Dresden beim 2:1-Sieg gegen Frankreich. Das Interesse an den Begegnungen in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga hat ebenfalls deutlich zugenommen.

Auch die DFB-Stiftung Egidius Braun wird ihr Engagement im Frauen- und Mädchenfußball ausweiten. So werden zu den 18 Fußball-Ferien-Freizeiten, die im kommenden Jahr in den Sommerferien in sechs Sportschulen ausgerichtet werden, 75 Fußballklubs eingeladen, die ihren Fokus auf den Frauen- und Mädchenfußball richten.

75 Fußballklubs gesucht: Jetzt bewerben!

"Wir wollen im nächsten Jahr ganz gezielt Klubs auszeichnen, die sich für den Fußball für Mädchen engagieren", sagt Jana Leib, die zusammen mit ihrem Kollegen Leonard Klosterhalfen Projektleiterin der Fußball-Ferien-Freizeiten bei der DFB-Stiftung Egidius Braun ist. "Deshalb suchen wir die 75 Klubs in Deutschland, die sich am intensivsten mit dem Mädchenfußball auseinandersetzen. Wir freuen uns über jede Bewerbung", ergänzt Klosterhalfen.

Teilnehmen können pro Verein zwölf Jugendliche mit bis zu zwei Betreuenden. Eingeladen sind Nachwuchsfußballerinnen und -fußballer der Jahrgänge 2008 bis 2010. Es können sich Teams bewerben, die ausschließlich aus Mädchen bestehen, aber auch gemischte Mannschaften. Bei den gemischten Teams gilt, dass dabei mindestens sechs Mädchen umfasst sein müssen. Die Teams können selbstverständlich auch jahrgangsübergreifend zusammengestellt werden.

Die Fußball-Ferien-Freizeiten richten sich vorwiegend an breitensportlich ausgerichtete Fußballvereine. Insgesamt können 75 Fußballklubs dabei sein. Die Bewerbungen, die aus einer kurzen Beschreibung des Engagements im Mädchen- und Frauenfußball bestehen, müssen bis zum 31. Oktober 2022 bei der DFB-Stiftung Egidius Braun eingegangen sein und sind über diesen Link möglich.

Braun-Stiftung übernimmt alle Kosten

Das Besondere an den Fußball-Ferien-Freizeiten ist, dass das Programm weit über ein reines Fußball-Trainingslager hinausgeht. Den Teilnehmenden sollen über ihre Leidenschaft zum Fußball hinaus auch pädagogische Elemente vermittelt werden. Durch Gast-Referent*innen werden Themenfelder wie Wertevermittlung im sportlichen und gesellschaftlichen Leben, Suchtprävention, Toleranz, Umwelt und ehrenamtliches Engagement intensiv mit den Jugendlichen besprochen. Hierfür gibt es beispielsweise Kooperationen mit der KLIMA ARENA in Sinsheim sowie der Initiative "ohnekippe.de".

Auch Ausflüge zu Profiklubs und zum neuen DFB-Campus samt Trainingseinheit sind neben weiteren spannenden Aktivitäten besondere Highlights. Das ehrenamtliche Engagement spielt ebenfalls immer eine große Rolle. Das Erleben anderer Sportarten und Teambuildingmaßnahmen runden das Programm ab.

Die Idee zu den Fußball-Ferien-Freizeiten stammt von DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun. "Unser Namensgeber wollte den Fußball nie nur für die 'Großen' – gerade die vermeintlich kleinen Vereine sind extrem wichtig und bilden das Fundament des Fußballs in Deutschland. In den Fußball-Ferien-Freizeiten lebt dieser Gedanke bis heute fort", sagt DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, Vorsitzender der DFB-Stiftung Egidius Braun. "Als Dank für das großartige Engagement an der Basis organisieren wir diese Veranstaltungen und übernehmen alle anfallenden Kosten für die teilnehmenden Klubs." Also: Nutzt die Chance und bewerbt euch.

