Felix Brych leitet EM-Partie Niederlande gegen Ukraine

FIFA-Schiedsrichter Dr. Felix Brych aus München leitet heute Abend (ab 21 Uhr, live in der ARD und auf MagentaTV) die EM-Vorrundenpartie der Gruppe C zwischen den Niederlanden und der Ukraine in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam.

Unterstützt wird er dabei von seinen Assistenten Mark Borsch aus Mönchengladbach und Stefan Lupp aus Zossen. Vierter Offizieller ist Bartosz Frankowski aus Polen. Als Video-Assistent ist Marco Fritz aus Korb im Einsatz, als einer seiner drei zusätzlichen Assistenten ist Christian Dingert aus Lebecksmühle dabei.

Hier geht's zu allen Ansetzungen.

[dfb]