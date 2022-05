Felicitas Rauch verlängert in Wolfsburg

Vor den entscheidenden Wochen in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und im DFB-Pokal hat Felicitas Rauch ihre persönliche Zukunft geklärt und ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Die Nationalspielerin war 2019 vom 1. FFC Turbine Potsdam zu den Wölfinnen gewechselt und kam in dieser Zeit 52 Mal in der Liga, neun Mal im Pokal und 19 Mal in der UEFA Women’s Champions League zum Einsatz. Insgesamt bringt es die 26 Jahre alte Linksverteidigerin auf 141 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse. Mit dem VfL gewann sie 2020 und 2021 den DFB-Pokal sowie 2020 die Deutsche Meisterschaft.

"Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig zu verlängern", so Rauch. "Ich habe große Ziele, die ich unbedingt mit dem VfL verwirklichen will. Zudem möchte ich vorweg gehen und die mir entgegengebrachte Wertschätzung mit Leistung zurückgeben. Ich fühle mich sehr wohl hier und glaube, dass wir in naher Zukunft alle Potenziale haben, Großes zu erreichen. Dafür möchte ich alles geben."

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen sagt: "Feli hat sich in den letzten Monaten immer mehr zu einer Führungsspielerin entwickelt und ist ein sehr wichtiger Bestandteil in unserer Kaderplanung. Mit ihren sportlichen Fähigkeiten als moderne Außenverteidigerin mit Zug nach vorne sowie mit ihren exzellenten Standards kommt ihr nicht nur auf dem Platz eine wichtige Rolle zu. Auch außerhalb ist sie mit ihrer professionellen Einstellung und ihrem positiven Charakter eine zentrale Säule in unserem Teamgefüge. Umso mehr freue ich mich, dass sie sich vorzeitig für eine Zukunft bei uns entschieden hat."