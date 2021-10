Feldkamp: "Für so was spielen wir Fußball"

Die TSG Hoffenheim hat in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga das Verfolgerduell gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 gewonnen. Der deutschen Nationalspielerin Jana Feldkamp ist dabei das wichtige 1:1 gelungen. Im DFB.de-Interview ordnet die 23 Jahre alte Abwehrspielerin den Saisonauftakt ein - und sie blickt auf das Duell in der Champions League gegen den dänischen Vertreter HB Köge am Dienstag (ab 18.45 Uhr).

DFB.de: Jana, wie fällt Ihr Fazit nach dem Erfolg gegen Frankfurt aus?

Jana Feldkamp: Es war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg, mit dem wir unsere Position in der Spitzengruppe stärken konnten. Wir sind eigentlich ganz gut in die Partie gekommen. Aber nach 15 Minuten haben wir den Faden verloren und sind dann durch ein Standard-Gegentor in Rückstand geraten. Zum Glück konnten wir in der ersten Halbzeit noch ausgleichen und das Spiel im zweiten Durchgang drehen - ebenfalls durch Standardtreffer. Im Großen und Ganzen war das sicherlich eher ein glücklicher Sieg.

DFB.de: Auch durch ein Tor von Ihnen.

Feldkamp: Und das sogar per Kopf. Ich weiß gar nicht, ob mir in meiner Karriere überhaupt schon mal ein Kopfballtor gelungen ist... Es hat sich super angefühlt, weil es mein erster Treffer im Trikot der TSG Hoffenheim war. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte.

DFB.de: Torjägerin Nicole Billa hat vor allem die Leistung in der ersten Halbzeit ziemlich hart kritisiert.

Feldkamp: Und das zurecht. Mit der Leistung vor dem Wechsel sind wir auf gar keinen Fall zufrieden. Das war keine Leistung, die unseren Ansprüchen genügt. Nach der Pause haben wir es etwas besser gemacht, waren aber auch da noch zu konteranfällig. Da müssen wir uns die eine oder andere Szene sicher noch mal anschauen.

DFB.de: In der Bundesliga sind Sie jetzt Dritter punktgleich mit dem VfL Wolfsburg. Geht es womöglich sogar um Rang zwei?

Feldkamp: Das werden wir sehen. Unser erstes Ziel ist Platz drei. Alles andere wäre eine Zugabe. Nach den kommenden beiden Wochen wissen wir schon etwas mehr. Für uns geht es am nächsten Samstag nach München, danach ist Wolfsburg bei uns zu Gast.

DFB.de: Und zwischendurch stehen Spiele in der Champions League gegen HB Köge aus Dänemark und den FC Arsenal London auf dem Programm.

Feldkamp: Jetzt fängt die Champions League richtig an. Die Qualifikationsphase war schon spannend. Aber nun starten wir in der Gruppenphase gegen absolute Topteams.

DFB.de: Wie stark ist HB Köge einzuschätzen?

Feldkamp: Darüber haben wir im Detail noch nicht gesprochen. Ich bin selbst gespannt, was da auf uns zukommt. Logischerweise wollen wir dieses Heimspiel gewinnen, um eine gute Ausgangslage in der schweren Gruppe zu haben.

DFB.de: Neben Köge und Arsenal London ist noch der FC Barcelona dabei.

Feldkamp: Das ist der amtierende Sieger der Champions League. Das sagt schon alles aus, denke ich. Auf diese Duelle freuen wir uns riesig. Mal schauen, was wir diesem Gegner entgegenzusetzen haben. Klar ist aber, dass wir alle für solche Partien Fußball spielen. Da wird ein Traum wahr.

DFB.de: Wie wichtig sind diese internationalen Spiele für Ihre persönliche Entwicklung?

Feldkamp: Das ist superwichtig. Wir hatten ja schon einige Qualifikationsbegegnungen zu bestreiten. Wenn man dann auf den Platz kommt, das Logo sieht und die Hymne hört, ist das etwas ganz Besonderes. Wir können uns jetzt mit den besten Fußballerinnen messen. Was wollen wir mehr?

DFB.de: Sind Sie auch deshalb im Sommer aus Essen nach Hoffenheim gewechselt?

Feldkamp: Klar, die internationale Perspektive war einer der Gründe. Ich kann jetzt schon sagen, dass der Wechsel genau die richtige Entscheidung war. Essen war toll, und ich bin allen Verantwortlichen dort dankbar. Aber Hoffenheim ist meiner Meinung nach noch mal eine andere Stufe. Es ist echt super hier.

DFB.de: Welche persönlichen Ziele haben Sie sich gesetzt?

Feldkamp: Am Wichtigsten ist für mich, dass ich viel Spielzeit bekomme. Das ist bisher der Fall. Nachdem ich nun die Strukturen hier ganz gut kennengelernt habe, möchte ich jetzt nach und nach mehr Verantwortung übernehmen. Unser Ziel mit der Mannschaft ist die erneute Qualifikation für die Champions League.

DFB.de: Zuletzt waren Sie auch mit der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Bulgarien und Serbien im Einsatz. Wie schauen Sie auf die beiden Siege zurück?

Feldkamp: Wir haben gewonnen, das war entscheidend. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir noch Luft nach oben haben. Für mich ist die Zeit bei der Nationalmannschaft sehr wichtig, weil ich da über einen längeren Zeitraum mit den besten Spielerinnen aus Deutschland zusammen bin. Da lernt man extrem viel.

