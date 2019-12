Fein ist "Spieler des Bosnien-Spiels"

Es läuft für Adrian Fein. Beim Hamburger SV verpasste der Leihspieler vom FC Bayern München in dieser Saison noch keine einzige Minute und auch im Mittelfeld der U 21 nimmt er inzwischen eine tragende Rolle ein - so auch beim 2:0-Auswärtssieg in der EM-Qualifikation in Bosnien-Herzegowina. Für seine starke Leistung wurde Fein von den Fans auf DFB.de mit überwältigender Mehrheit zum Spieler des Bosnien-Spiels gewählt.

Mit beeindruckenden 85,9 Prozent setzte sich der 20-Jährige im Voting klar gegenüber Kapitän Johannes Eggestein (5,5 Prozent) und dem Torschützen zum 1:0 Luca Kilian (3,5 Prozent) durch.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Usern fürs Mitmachen!

[dfb]