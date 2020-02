FCB-Rekordschützen: Wriedt holt Müller ein

Sein 15. Saisontreffer im Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger FC Viktoria Köln (4:2) bescherte Kwasi Okyere Wriedt vom FC Bayern München II nicht nur die alleinige Führung in der Torjägerliste der 3. Liga. Der 25 Jahre alte Angreifer stellte damit auch einen Vereinsrekord der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters ein.

Kein Geringerer als der spätere Weltmeister und WM-Torschützenkönig Thomas Müller hatte in der Premierensaison 2008/2009 der dritthöchsten deutschen Spielklasse ebenfalls 15 Tore für die zweite Mannschaft des FC Bayern erzielt (bei 32 Einsätzen). Wriedt erreichte diese Marke jetzt schon am 23. Spieltag und in seinem 22. Saisonspiel. Bevor er nach dem Saisonende zum niederländischen Ehrendivisionär Willem II Tilburg wechseln wird, bleiben "Otschie" Wriedt damit noch 15 Partien, um Thomas Müllers Bestmarke zu überbieten.

Einen unfreiwilligen Drittligarekord stellte ebenfalls am Samstag Hansa Rostocks Torhüter Markus Kolke auf, der beim 1:1 gegen die SpVgg Unterhaching zum insgesamt 270. Mal hinter sich greifen musste (beim 232. Einsatz). Bisher hielt Daniel Bernhardt, langjähriger Schlussmann des VfR Aalen, mit 269 Gegentoren (in allerdings nur 217 Partien) den alleinigen Höchstwert in der Historie der 3. Liga.