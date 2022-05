FC Schalke 04 erstmals seit 2002 im Finale

Die U 17 des FC Schalke 04 hat zum insgesamt fünften Mal und erstmals seit 20 Jahren das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft erreicht. Die Mannschaft von S04-Trainer Onur Cinel, Titelträger in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga, setzte sich im Halbfinalrückspiel bei West-Vizemeister Fortuna Düsseldorf 3:1 (2:0) durch und machte damit den Einzug in das Finale perfekt. Schon das Hinspiel in Gelsenkirchen hatten die "Königsblauen" 3:0 für sich entschieden.

Vor 1600 Zuschauer*innen im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich erwischten die Gäste direkt einen Blitzstart. Durch ein Eigentor von Tobias Grulke (5.) und einen von Kapitän Armend Likaj (7.) sicher verwandelten Foulelfmeter gingen die Schalker schnell 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit verkürzte Karim Affo (49.) für die Fortuna, doch Niklas Dörr (63.) machte alles klar.

Im Endspiel hat der FC Schalke 04 am Sonntag, 8. Mai (ab 10.45 Uhr, live bei Sky), gegen den VfB Stuttgart Heimrecht. Die Partie wird im Gelsenkirchener Parkstadion ausgetragen.

Fortuna-Trainer Langeneke: "Klare Angelegenheit"

"Über beide Spiele war es aus unserer Sicht leider eine klare Angelegenheit", räumte Fortuna-Trainer Jens Langeneke ehrlich ein: "Schalke 04 hat völlig verdient das Endspiel erreicht. Ich drücke jetzt die Daumen, dass der Titel im Westen bleiben."

Schalke-Trainer Onur Cinel meinte: "Ich bin glücklich und zufrieden, dass wir das Endspiel erreicht haben. Es war eine sehr reife Leistung des Teams."

Mathias Schober, Leiter der Schalker "Knappenschmiede", erklärte: "Das Spiel lief sehr gut für uns, nach unserer frühen 2:0-Führung war bei der Fortuna schon ein wenig die Luft raus. Wir freuen uns jetzt auf ein Topfinale und hoffen auf eine möglichst große Kulisse."

S04 ohne U 17-Nationalspieler Vitalie Becker

S04-Trainer Cinel musste auf den angeschlagenen U 17-Nationalspieler Vitalie Becker (Adduktorenprobleme) verzichten. Der Linksverteidiger, der im Hinspiel noch zwei sehenswerte Kopfballtreffer erzielt hatte, wurde von Vincent Burlet ersetzt. Außerdem rückte im Rahmen der vereinbarten Torwartrotation Luca Podlech für Faaris Yusufu zwischen die Pfosten. Bei der Fortuna kehrte Offensivspieler Mechak Quiala Tito in die Startformation von Trainer Jens Langeneke zurück. Jan-Simon Symalla nahm daher auf der Bank Platz.

Statt von Beginn an die erhoffte Aufholjagd zu starten, gerieten die Gastgeber praktisch schon mit den ersten beiden Aktionen der Partie 0:2 in Rückstand. Fortuna-Torhüter Milan Czako, der bereits einen Vertrag mit Profianschluss unterschrieben hat, zeigte zwar eine Glanzparade gegen den früh vor ihm aufgetauchten Enes Rüzgar. Den Abpraller lenkte jedoch Innenverteidiger Tobias Grulke ins eigene Netz (4.).

Nur drei Minuten später traf Düsseldorfs Abwehrspieler Kelven Frees Schalkes Mittelstürmer Niklas Dörr mit dem hohen Bein im Gesicht. Den fälligen Strafstoß verwandelte S04-Spielführer Armend Likaj sicher, nachdem er Czako in die falsche Ecke geschickt hatte (7.). Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam die Fortuna besser in die Partie, konnte aber die Schalker Hintermannschaft nur selten in Verlegenheit bringen.

Affo verkürzt - Dörrs Rücken sorgt für Entscheidung

Auch in der zweiten Halbzeit legten die Gäste den besseren Start hin. Der eingewechselte Noah Mutanda und Niklas Dörr vergaben jedoch sehr gute Möglichkeiten, um auf 3:0 zu erhöhen. Auf der Gegenseite nutzte die Fortuna die erste klare Chance zum Anschlusstreffer. Nach einer Rechtsflanke von Elione Neto drückte Karim Affo die Kugel am zweiten Pfosten zum 1:2 über die Linie (49.).

Lange Zeit durften die Düsseldorfer Anhänger jedoch nicht auf eine Wende hoffen. Wie schon zweimal im Hinspiel waren die Schalker erneut nach einem Eckball erfolgreich. Noah Mutanda kam frei zum Abschluss und vom Rücken von Angreifer Niklas Dörr fand der Ball den Weg zum entscheidenden 1:3 (63.) ins Netz. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft, in dem sich der FC Schalke 04 seinen dritten Titel nach 1978 und 2002 sichern könnte, geht am Sonntag, 8. Mai (ab 10.45 Uhr), im Gelsenkirchener Parkstadion über die Bühne. Endet das Finale nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt eine Verlängerung (zweimal zehn Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt.

[mspw]