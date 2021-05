FC Bayern verpflichtet Lyons Kumagai

Der FC Bayern München hat einen Toptransfer zur neuen Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga getätigt. Die japanische Nationalspielerin Saki Kumagai wechselt vom französischen Topklub Olympique Lyon zum Tabellenführer. Die 30 Jahre alte Defensivspielerin erhält in München einen Vertrag bis 2023.

"Ich bin sehr glücklich und freue mich sehr darauf, beim FC Bayern München spielen zu können. Ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht und als wir letztes Jahr im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern gespielt haben, habe ich gemerkt, mit was für einer Geschlossenheit Bayern spielt und dass es ein sehr gutes Team ist. Das hat mein Interesse an dem Klub geweckt", sagt die Mittelfeldstrategin, die 2020 auf der Shortlist zur Weltfußballerin des Jahres gestanden hatte. "Ich möchte mit Bayern München die Champions League gewinnen!"

Kumagai hat bereits zahlreiche internationale Titel gesammelt. Sie wurde 2011 in Deutschland Weltmeisterin mit Japan, wurde 2015 Vizeweltmeisterin und gewann bei den Olympischen Spielen 2012 die Silbermedaille. Mit Lyon feierte sie sieben Meistertitel, sechs Pokalsiege und fünf Champions-League-Triumphe. Von 2011 bis 2013 war Kumagai bereits in der Bundesliga für den 1. FFC Frankfurt am Ball.

Wolfsburg holt Europameisterin Roord

Auch der VfL Wolfsburg hat in dieser Woche einen spektakulären Wechsel bekanntgegeben. Die niederländische Europameisterin Jill Roord trägt ab der kommenden Spielzeit das Trikot der Wölfinnen. Die 24 Jahre alte Mittelfeldakteurin kommt vom FC Arsenal und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Roord hatte von 2017 bis 2019 beim FC Bayern gespielt, ehe sie zu den Gunners gewechselt war. Die am Sonntag zu Ende gegangene Spielzeit in England beendete der FC Arsenal auf Rang drei.

"Ich bin sehr stolz und freue mich sehr, ab dem Sommer das Trikot des VfL Wolfsburg tragen zu dürfen", so Roord. "Aus meiner Sicht ist das genau der richtige Schritt, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Natürlich möchte ich auch dazu beitragen, dass wir als Mannschaft Titel gewinnen und erfolgreich sein werden."

Roord ist nach Joelle Smits, Lena Lattwein, Tabea Waßmuth, Sandra Starke und Lynn Wilms bereits der sechste Zugang der VfL-Frauen, die am 30. Mai (ab 16 Uhr, live in der ARD) in Köln gegen Eintracht Frankfurt ihren siebten DFB-Pokalerfolg in Serie einfahren können.

[dfb]