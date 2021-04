FC Bayern souverän im Halbfinale

Der FC Bayern München steht nach einem 1:0 (1:0) im Viertelfinalrückspiel der Women's Champions League beim schwedischen Vertreter FC Rosengard in der Runde der letzten Vier. Bereits das Hinspiel hatte der Tabellenführer der FLYERALARM Frauen-Bundesliga 3:0 für sich entschieden. Im Halbfinale geht es zunächst am 24./25. April zuhause gegen den FC Chelsea, der den VfL Wolfsburg ausschaltete. Das Rückspiel in London steigt am 1./2. Mai.

Die erste gute Gelegenheit nach einer abwartenden Anfangsphase hatten die Münchnerinnen durch einen Kopfball von Marina Hegering (11.) nach feiner Vorarbeit von Nationalmannschaftskollegin Lea Schüller. Die Schwedinnen versteckten sich aber keineswegs, brachten das Tor von Laura Benkarth aber nicht in Gefahr.

Schüller sorgt für klare Verhältnisse

Nach 20 Minuten zogen die Münchnerinnen das Tempo aber an: Hegering platzierte ihren Volleyschuss noch zu hoch (21.), ehe Schüller nur eine Minute später nach tollem Angriff und Flanke von Carolin Simon zum 0:1 einköpfte (22.).

In der zweiten Halbzeit verwaltete der FC Bayern das Ergebnis ohne große Mühe. Den Gastgeberinnen fehlten die Mittel, um in die Nähe des Ausgleichstreffers zu kommen. Erst in der Schlussphase trudelte eine Flanke von Mimmi Larsson (85.) parallel zur Torlinie am langen Pfosten vorbei. In der Nachspielzeit vertändelte Caroline Seger das 1:1 im Strafraum (90.+2).