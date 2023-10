FC Bayern siegt souverän gegen Köln

Im zweiten Versuch machte der aktuelle Deutscher Meister FC Bayern München den ersten Saisonsieg in der Google Pixel Frauen-Bundesliga perfekt. Das Team von Trainer Alexander Straus setzte sich am 2. Spieltag vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Köln 2:0 (1:0) durch und hat nach dem 2:2 im Eröffnungsspiel beim SC Freiburg jetzt vier Punkte auf dem Konto. Der FC, der mit einem 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger RB Leipzig in die Saison gestartet war, musste im elften Punktspiel gegen den FCB auch die elfte Niederlage hinnehmen, zog sich aber über weite Strecken der Partie gut aus der Affäre.

Vor 2500 Zuschauer*innen auf dem FC Bayern Campus, darunter auch Deutschlands Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, brachte die dänische Weltklassestürmerin Pernille Harder (45.) die Gastgeberinnen unmittelbar vor der Pause per Kopfball auf die Siegerstraße. Die deutsche Nationalspielerin Linda Dallmann (57.) stellte den Endstand her. Wermutstropfen für den FC Bayern: Die eingewechselte Nationalspielerin Sydney Lohmann musste nach nur wenigen Minuten den Platz wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk schon wieder verlassen.

Giulia Gwinn: "Sehr besonderes Spiel für mich"

"Es war ein sehr besonderes Spiel für mich", sagte Lohmanns Bayern- und DFB-Teamkollegin Giulia Gwinn, die Pernille Harders Führungstreffer mustergültig vorbereitet hatte, im Interview mit Sport1. "Erstmals nach fast einem Jahr Pause wieder ein Heimspiel in der Bundesliga bestreiten zu können, freut mich riesig - vor allem auch wegen des Sieges. Über die gesamte Spielzeit hatten wir viel Ballbesitz und Kontrolle. In vielen Szenen waren wir aber nicht zwingend genug, der letzte Pass war oft nicht gut. Da müssen wir uns steigern. Ich hoffe, dass Sydneys Verletzung nicht allzu schlimm ist. Wir werden sie alle unterstützen."

Kölns Kapitänin Sharon Beck meinte: "Wir haben gegen den Deutschen Meister eine starke Leistung gezeigt und können stolz darauf sein, was wir abgeliefert haben. Schade, dass mir nicht zumindest das Anschlusstor geglückt ist. Trotz der Niederlage können wir viel Selbstvertrauen aus dem Spiel für die nächsten Aufgaben ziehen."

FC-Torhüterin Jasmin Pal mit guten Paraden

Der FC Bayern, bei dem die schwedische Nationalspielerin Magdalena Eriksson ebenso neu ins Team gerückt war wie die DFB-Frauen Linda Dallmann und Lina Magull, dominierte die Begegnung zwar von Beginn an. Dennoch ließen die kompakt verteidigenden und gut verschiebenden Gäste aus dem Rheinland, deren Trainer Daniel Weber noch in der abgelaufenen Saison für die männliche U 16 des deutschen Rekordmeisters verantwortlich war, an dessen früherer Wirkungsstätte zunächst nicht allzu viele gefährliche Aktionen der Münchnerinnen zu. So verfehlten Vize-Weltmeisterin Georgia Stanway und Linda Dallmann das FC-Tor jeweils knapp, Magdalena Eriksson konnte einen Kopfball nicht platzieren.

Ab Mitte der ersten Halbzeit wurde der Druck größer, Kölns Torhüterin Jasmin Pal rückte mehr und mehr in den Blickpunkt. Bei einem Kopfball von Lea Schüller war sie jedoch ebenso auf dem Posten wie bei einem wuchtigen Distanzschuss von Georgia Stanway, den Pal mit einer Glanzparade aus dem Winkel fischte. Ihre Teamkolleginnen sorgten in dieser Phase hin und wieder für Entlastung. Echte Torgefahr strahlte der FC aber nur selten aus.

Als Lina Magull nach Zuspiel von Pernille Harder aus aussichtsreicher Position nur das Außennetz traf, sah alles danach aus, als könnte der 1. FC Köln das torlose Remis sogar mit in die Halbzeit nehmen. Doch dann schlug der Titelverteidiger doch noch zu. Giulia Gwinn schlug von der rechten eine butterweiche Flanke vor das Tor und Pernille Harder überwand Jasmin Pal mit einem entschlossenen Kopfball aus kurzer Entfernung zum 1:0 (45.).

Linda Dallmann erhöht - Sydney Lohmann verletzt

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Der FC Bayern drängte auf den zweiten Treffer, der FC hielt lauf- und kampfstark dagegen. Vor allem München Nationalstürmerin Lea Schüller kam mehrfach gefährlich zum Abschluss, scheiterte aber entweder an Jasmin Pal oder wurde abgeblockt.

Dem entscheidenden 2:0 (57.) durch Linda Dallmann ging dann ein herausragender Steckpass von Georgia Stanway genau in die Schnittstelle der Kölner Abwehr voraus. Linda Dallmann blieb frei vor dem Tor cool und schob den Ball in die rechte Ecke.

Im weiteren Spielverlauf hätten die Gastgeberinnen durchaus noch den einen oder anderen Treffer nachlegen können. Auf der Gegenseite hatte Sharon Beck in der Schlussphase die beste Kölner Tormöglichkeit. Allerdings verflachte die Partie insgesamt durch zahlreiche Wechsel und Spielunterbrechungen. Bitter für die Bayern: Sydney Lohmann musste den Platz nur wenige Minuten nach ihrer Einwechslung schon wieder verletzungsbedingt verlassen, nachdem sie nach einem Kopfball mit dem Sprunggelenk umgeknickt war. Damit musste der FCB den ersten Saisonsieg womöglich teuer bezahlen.

