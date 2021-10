FC Bayern schlägt BK Häcken 4:0

Der deutsche Meister Bayern München hat auch dank Nationalspielerin Lea Schüller den ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Saison eingefahren. Die 23 Jahre alte Stürmerin führte das Team von Trainer Jens Scheuer mit ihrem frühen Doppelpack zu einem 4:0 (2:0) gegen den schwedischen Meister BK Häcken aus Göteborg. Die Münchnerinnen gaben im zweiten Spiel damit die passende Antwort auf das 0:0 zum Auftakt bei Benfica Lissabon.

Auf dem FC Bayern Campus traf Schüller binnen zwei Minuten zum 2:0 (9./11.), anschließend strahlten die Gastgeberinnen viel Spielkontrolle aus. Das sollte sich auch im zweiten Durchgang nicht ändern: Linda Dallmann (71.) erhöhte auf 3:0, ehe Jovana Damnjanovic (90.+1) in der Nachspielzeit für den 4:0-Endstand sorgte.

Mit vier Punkten haben die Bayern, die in der Frauen-Bundesliga mit fünf Siegen und 24:1 Toren gestartet sind, eine ordentliche Ausgangslage in Gruppe D, wo mit Rekordsieger Olympique Lyon ein absolutes Topteam vertreten ist. Die Französinnen sind zugleich der nächste Gegner der Bayern am 10. November (ab 21 Uhr).

[dfb]