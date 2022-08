Am Ende klar durchgesetzt: Die Münchner Bayern jubeln in Köln

FC Bayern nimmt die Hürde Viktoria Köln

Der FC Bayern München komplettiert die 2. Runde im DFB-Pokal. Der Rekordpokalsieger setzte sich zum Erstrundenabschluss beim Drittligisten FC Viktoria Köln 5:0 (2:0) im mit 50.000 Zuschauern ausverkauften Rhein-Energie-Stadion durch. Ryan Gravenberch (35.) und Mathys Tel (45.+1) erzielten die Pausenführung, Sadio Mané (53.), Jamal Musiala (67.) und Leon Goretzka (82.) erhöhten in Halbzeit zwei.

Die Viktoria agierte in der Anfangsphase mutig, hielt die Münchner weitgehend vom eigenen Tor weg und suchte immer wieder selbst Umschaltmomente. Verhindern ließen sich Chancen der Bayern auf Dauer aber nicht, so prüfte Tel Kölns Keeper Ben Voll von der Strafraumgrenze (15.), kurz darauf versuchte es auch Thomas Müller vergebens (16.). Tel näherte sich in der 19. Minute weiter dem ersten Treffer an, fand aber wieder seinen Meister in Voll. Auch Serge Gnabry vergab Sekunden später freistehend.

Die Kölner versteckten sich weiter nicht und jubelten gar im Gegenzug nach einem feinen Spielzug, doch wegen einer Abseitsstellung des Torschützen Simon Handle vergebens (20.). Die Bayern verstärkten nun ihre Bemühungen beständig, scheiterten aber bei der nächsten Doppelchance in der 28. Minute - erst Gravenberch, dann Joshua Kimmich - aus der Distanz am glänzend aufgelegten Voll. Der war auch bei einem direkten Freistoß von Kimmich nach 34 Minuten nicht zu bezwingen.

Gravenberch bricht den Bann

Eine Minute später passierte es dann doch: Die Bayern kombinierten flüssig vor dem Kölner Strafraum, der Ball landete über den Umweg eines Abwehrbeins bei Gravenberch und der platzierte den Ball zur Führung ins Eck. Das Spiel verlagerte sich jetzt deutlich mehr in die Kölner Spielhälfte, der zweite Treffer des Rekordmeisters lag in der Luft und wäre in der 44. Minute fast auch schon gefallen, Mané wurde aber im letzten Moment noch am Abschluss gehindert. Das 2:0 holte dann Tel in der Nachspielzeit mit einem starken Abschluss aus halblinker Position nach.

Und die Bayern machten auch nach Wiederbeginn weiter: Gnabry entwischte auf der rechten Seite und bediente in der Mitte Mané, der nur noch einschieben musste. Die Viktoria gab sich weiter nicht geschlagen, bekam aber kaum noch Gelegenheiten zu ihren schnellen Gegenstößen. Auf der anderen Seite zeigte sich Voll weiter in Galaform, als er im Eins-gegen-Eins gegen Tel parierte (63.) und kurz darauf auch dem gerade eingewechselten Musiala einen Treffer verwehrte (64.).

Goretzka setzt den Schlusspunkt

Musiala durfte aber dann doch wenige Minuten später jubeln, als er eine feine Kombination über Leroy Sané, Gravenberch und Müller zum vierten Treffer abschloss. Köln versuchte sich trotz allem weiter am Anschlusstor, Patrick Sontheimer prüfte Sven Ulreich im Münchner Tor mit einem wuchtigen Schuss (75.). Doch auch die Bayern hatten noch nicht genug und durch Sané (79.) die nächste gute Chance, die wieder Voll zunichte machte. Den Schlusspunkt setzte Goretzka, der Voll mit einem platzierten Flachschuss dann keine Abwehrchance ließ.

Die Auslosung der 2. Runde, die am 18. und 19. Oktober ausgespielt wird, erfolgt am Sonntag (ab 17.10 Uhr, live im ZDF) durch Paraschwimmer Josia Topf. Ziehungsleiter ist DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Das Achtelfinale und alle weiteren Runden auf dem Weg zum Finale in Berlin am 3. Juni folgen erst im Jahr 2023.

[sid/js]