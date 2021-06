FC Bayern München ist Meister 2020/2021: "Herausragende Saison"

Der FC Bayern München ist neuer Deutscher Meister 2020/2021. Die Münchnerinnen sicherten sich am letzten Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit einem 4:0 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt den vierten Meistertitel der Klubgeschichte nach 1976, 2015 und 2016. DFB.de hat Stimmen zur Meisterschaft zusammengetragen.

Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident: Herzlichen Glückwunsch an das Frauen-Team des FC Bayern München mit Trainer Jens Scheuer und Managerin Karin Danner zur Meisterschaft in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und zu einer herausragenden Saison 2020/2021! Nicht nur die zwischenzeitlichen 26 Siege in 26 Pflichtspielen am Stück unterstreichen die hervorragende Arbeit, die beim FC Bayern auf und neben dem Platz geleistet wird. National haben die Münchnerinnen in dieser Saison die Dominanz der Serien-Meisterinnen aus Wolfsburg durchbrechen können – und auch in der UEFA Women's Champions League mussten sich die FCB-Frauen erst im Halbfinale knapp dem FC Chelsea geschlagen geben. Diese Entwicklung gilt es im Sinne des deutschen und internationalen Frauenfußballs weiter auszubauen und damit den gesamten Frauen- und Mädchenfußball, auch und vor allem in unseren Amateurklubs, weiter zu stärken.

Hannelore Ratzeburg, DFB-Vizepräsidentin: Meine herzlichen Glückwünsche zum Titelgewinn an Spielerinnen, Trainerteam und die Verantwortlichen des FC Bayern München. Der Meistertitel ist das Ergebnis einer beeindruckenden Saison. Trotz der zusätzlichen Herausforderungen durch die Pandemie ist es der Mannschaft gelungen ihre Leistungsfähigkeit auf hohem Niveau zu halten. Dieser Erfolg ist auch ein Zeichen des guten Zusammenhalts innerhalb des Vereins. Die klare Positionierung der Vereinsspitze für den Frauen- und Mädchenfußball war und ist ein wichtiges Zeichen und Vorbild für das Engagement von Lizenzvereinen.

Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin: Die Bayern haben eine herausragende Saison mit dem Titelgewinn gekrönt. Ich gratuliere vor allem meinem Trainerkollegen Jens Scheuer und seinem gesamten Team hinter dem Team, das einen klasse Job gemacht hat. Die Verantwortlichen haben zu Beginn der Saison viele richtige sowie wichtige Entscheidungen getroffen und ein schlagkräftiges Team mit starken Persönlichkeiten zusammengestellt. Es hat einfach alles gepasst. Der Meistertitel und die unglaubliche Siegesserie unterstreichen die hohe Qualität der Spielerinnen und des Trainerteams, aber auch insgesamt die gute Arbeit, die im Verein geleistet wird.

Heike Ullrich, stellvertretende Generalsekretärin: Herzlichen Glückwunsch an den neuen Deutschen Meister! Die Konstanz des FC Bayern München in dieser Saison, sowie der Sieges- und Erfolgswille sind beeindruckend. Die professionelle Arbeit und strategische Ausrichtung des gesamten Teams in den vergangenen Jahren, ist die Basis für diesen Titel. Die Unterstützung des Gesamtvereins und die Haltung zum Frauenfußball ist zudem vorbildlich und ebenfalls ein wichtiger Baustein für den Erfolg.

[as]