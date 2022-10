FC Bayern mit Heimsieg zum Auftakt

Der deutsche Vizemeister FC Bayern München ist mit einem Heimsieg in die Gruppenphase der Champions League der Frauen gestartet. Gegen den schwedischen Meister FC Rosengard gelang der Mannschaft von Trainer Alexander Straus im FC Bayern Campus ein 2:1 (1:1). Weiter geht es für den FC Bayern schon in der kommenden Woche mit dem Gastspiel am Donnerstag (ab 21 Uhr) bei Benfica Lissabon.

Vom Anpfiff weg bestimmten die Münchnerinnen die Partie und hatten durch die Nationalspielerinnen Maximiliane Rall (8.) und Lina Magull (17.) früh gute Torchancen. Auch Jovana Damjanovic blieb zunächst glücklos, traf unmittelbar danach per Kopf nur den Pfosten (18.). Die Gäste zeigten sich da effektiver und gingen durch Loreta Kullashi in der 25. Minute überraschend in Führung. Die Gastgeberinnen ließen sich aber nicht beirren und kamen noch vor der Halbzeitpause durch Carolin Simon (35.) zum Ausgleich.

In der 57. Minute drehten der FCB die Partie dann komplett, als Linda Dallmann aus kurzer Distanz per Abstauber nach vorheriger Parade von Keeperin Teagan Micah zum 2:1 ins Netz bugsierte. Allerdings hatten die Bayern in der 73. Minute auch ein wenig Glück. als Mia Perssons Schuss auf die Latte klatschte.