FC Bayern im Viertelfinale, TSG darf hoffen

Der Deutsche Meister FC Bayern München hat nach einem 5:1 (2:1) beim BK Häcken den Einzug ins Viertelfinale der Women's Champions League perfekt gemacht, die TSG Hoffenheim wahrt durch das 2:1 (2:1) bei HB Köge zumindest ihre theoretischen Chancen auf ein Weiterkommen.

Die Bayern sind nach dem 5:0-Auswärtssieg von Olympique Lyon bei Benfica Lissabon nicht mehr von einem der beiden ersten Tabellenplätze zu verdrängen und stehen schon vor dem letzten Gruppenspiel sicher in der K.o.-Runde. Die Hoffenheimerinnen können nach dem 0:4 (0:3) des FC Arsenal gegen den FC Barcelona noch in die Runde der letzten Acht einziehen, wenn sie den direkten Vergleich mit den Engländerinnen gewinnen. Dafür muss die TSG am kommenden Mittwoch (ab 21 Uhr, live bei DAZN) allerdings das 0:4 aus dem ersten Vergleich übertreffen.

Bayern mit Doppelschlag vor der Pause

München hatte im schwedischen Göteborg zwar in der ersten Hälfte die klar größeren Spielanteile, geriet nach einem Konter der Gastgeberinnen aber in der 36. Minute doch in Rückstand, als Stina Blackstenius Saki Kumagai nach einem Steilpass entwischte und Keeperin Janina Leitzig keine Abwehrchance ließ. Doch der FC Bayern schlug noch vor der Pause zurück: Erst staubte Viviane Asseyi nach einem Kopfball von Glodis Viggosdottir aus kurzer Distanz zum Ausgleich ab (39.), dann schaltete Jovana Damnjanovic nach einem Querschläger im Strafraum am schnellsten und dreht das Spiel komplett (45.).

Nach der Pause setzte der aktuelle Tabellenzweite der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gleich nach und erhöhte durch Damnjanovics sehenswerte Direktabnahme auf 3:1 (54.). Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte erhöhte Linda Dallmann (73.) und die eingewechselte Lineth Beerensteyn (87.) sicherte den dritten Vorrundensieg endgültig.

Billa trifft zweimal vom Punkt

Hoffenheim kassierte beim dänischen Meister trotz Überlegenheit in der neunten Minute durch Kyra Carusa zunächst das 0:1, konnte sich danach aber auf Torjägerin Nicole Billa verlassen, die in der 27. und 38. Minute jeweils per Foulelfmeter traf und auf 2:1 stellte.

Die Däninnen intensivierten ihre Bemühungen nach dem Seitenwechsel zwar, der TSG gelang es aber, den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten und selbst ein ums andere Mal Chancen zu generieren. Am Ende überstand Hoffenheim auch die dänische Schlussoffensive und feierte den zweiten Erfolg gegen Köge.

[dfb]