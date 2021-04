FC Bayern II: Schwarz und Demichelis übernehmen vorzeitig

Vor dem Saisonendspurt in der 3. Liga haben die Verantwortlichen beim FC Bayern München eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Danny Schwarz (45) und Martin Demichelis (40) werden im Anschluss an den 30. Spieltag vorzeitig als Duo das Traineramt bei der U 23 des Rekordmeisters übernehmen und beerben damit auf diesem Posten Holger Seitz. Der 46-Jährige wird sich fortan wieder ganz auf seine Position als Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus konzentrieren. Schwarz und Demichelis sollen den aktuellen Meister der 3. Liga im Endspurt zum Klassenverbleib führen.

"Nachdem im vergangenen Sommer der damalige U 23-Trainer Sebastian Hoeneß kurzfristig den Verein in Richtung der TSG Hoffenheim verließ, hat sich Holger Seitz bereit erklärt, den Posten als Trainer interimsweise zu übernehmen, bis wir einen geeigneten Nachfolger gefunden haben", sagt FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Holger hatte in dieser Saison also bislang eine intensive Doppelfunktion am Campus inne. Mit Danny Schwarz und Martín Demichelis haben wir kürzlich eine Einigung erzielt, dass beide gemeinsam als Duo ab der Saison 2021/2022 Holger beerben sollen. Diese Entscheidung ziehen wir nun im Interesse aller vor."

Neue U 23-Trainer bisher für U 19 und U 17 verantwortlich

Möglich macht dieser Schritt auch die andauernde Corona-Pause in den Junioren-Bundesligen, wodurch Schwarz und Demichelis schon jetzt für ihre neue Aufgabe zur Verfügung stehen. Der argentinische Ex-Nationalspieler Demichelis ist in dieser Saison beim FC Bayern Trainer der U 19, Schwarz der U 17. "Zudem hat Danny kürzlich seine letzte schriftliche Prüfung im Rahmen des DFB-Lehrgangs zum Fußball-Lehrer beendet, ist dort also zeitlich nicht mehr gebunden", erklärt Campus-Leiter Jochen Sauer. "Ich freue mich, dass beide nun vorzeitig unsere U 23 übernehmen, die Mannschaft noch intensiver kennenlernen und auch noch mehr in die Planungen für die kommende Saison eingebunden werden können."

Holger Seitz betont: "Ich stehe gerne als Trainer auf dem Platz, aber die Aufgaben als Trainer der U 23 in der 3. Liga und die komplexe Aufgabe als Sportlicher Leiter haben mir persönlich alles abverlangt. Gerade jetzt, wo auf allen Ebenen die Planungen für die kommende Spielzeit 2021/2022 auf Hochtouren laufen, ist es notwendig, dass ich mich wieder voll und ganz auf die anstehenden wichtigen Entscheidungen in meiner Leiterfunktion konzentrieren kann."

Holger Seitz gegen VfB Lübeck noch auf der Bank

Seitz wird somit am Karsamstag (ab 14 Uhr) im Heimspiel gegen den VfB Lübeck letztmals als U 23-Trainer auf der Bank Platz nehmen. Vor der Heimpartie gegen den Tabellenvorletzten liegt die zweite Mannschaft des Rekordmeisters auf Platz 15. Der Abstand zur Gefahrenzone beträgt nur zwei Punkte. "Wir wünschen dem neuen Trainerteam viel Erfolg und sind überzeugt, dass die Mannschaft weitere positive Impulse für den Rest der Spielzeit bekommt", so Jochen Sauer.

Seitz' Nachfolger Schwarz und Demichelis hatten bereits in der Saison 2019/2020 als Trainer-Duo der U 19 am Campus fungiert, ehe sie in der aktuellen Spielzeit jeweils verantwortlich ein eigenes Team leiteten. Gemeinsam mit Stefan Buck werden sie nun früher als geplant wieder Seite an Seite zusammenarbeiten und auf viele Spieler wiedertreffen, die sie in ihren bisherigen Tätigkeiten bereits trainiert hatten.

[mspw]