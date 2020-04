2019 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet: Nationalspielerin Klara Bühl

FC Bayern holt Nationalspielerin Bühl

Die FC Bayern hat zur kommenden Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga Nationalspielerin Klara Bühl verpflichtet. Die 19 Jahre alte Stürmerin vom Ligakonkurrenten SC Freiburg erhält in München einen Vertrag bis 2022. In bislang elf Partien für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft erzielte Bühl sieben Tore und wurde 2019 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet.

"Meine Vorfreude ist einfach riesig", sagt Bühl. "Der Vereinswechsel bringt für mich gleich zwei spannende Herausforderungen mit sich: Zum einen den Auszug aus meinem Elternhaus, und zum anderen freue ich mich besonders auf die Mannschaft, die eine großartige Qualität und viel individuelle Klasse hat."

Jens Scheuer, seit 2019 Cheftrainer bei den Bayern, sagt: "Klara ist ein unglaublicher Gewinn für unsere Mannschaft. Klara ist ein Ausnahmetalent, hat einen wahnsinnigen Zug zum Tor, ist beidfüßig und kann rechts wie links gleich stark schießen. Sie hat unglaubliches Potenzial, ein sehr gutes Tempo und ist gerade im Antritt sehr stark. Aber nicht nur wegen ihrer spielerischen Klasse, sondern auch wegen ihrer Persönlichkeit ist sie eine große Bereicherung für uns. Sie ist unbekümmert, offen, immer freundlich und sympathisch."

[dfb]