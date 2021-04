FC Bayern gewinnt erstes Halbfinale

Der FC Bayern München darf vom erstmaligen Einzug ins Endspiel der Women's Champions League träumen. Im Halbfinalhinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer im FC Bayern Campus 2:1 (1:1) gegen den FC Chelsea. Die Führung von Sydney Lohmann (12.) egalisierte Melanie Leupolz (23.). Hanna Glas (56.) erzielte nach der Pause das Siegtor. Das Rückspiel im Londoner Kingsmeadow-Stadion findet am kommenden Sonntag (ab 13.30 Uhr) statt.

Die Bayern hatten das Spiel zunächst gut im Griff und gingen folgerichtig in Führung. Lohmann (12.) brachte den Ball nach einer Flanke von Glas per Kopf im Tor der Gäste unter. Doch der englische Meister kam zunehmend besser in die Partie und meldete sich mit dem Ausgleich zurück - wenn auch mit einer gehörigen Portion Glück: Simone Laudehr köpfte beim Versuch einen Freistoß zu klären, die seit dieser Saison für Chelsea spielende Leupolz an. Der Ball prallte von der Nationalspielerin ab und fiel im hohen Bogen ins Münchner Tor (22.). Die Gastgeberinnen blieben im weiteren Spielverlauf besonders über die Flügel gefährlich, eine Hereingabe von Glas in der 40. Minute fing Londons Torhüterin Ann-Katrin Berger ab.

Glas trifft per Traumtor zum Sieg

Nach der Pause legten die Bayern wieder gut los und belohnten sich mit der erneuten Führung: Nach einem Dribbling legte sich Glas (56.) den Ball am Sechzehner zurecht und schlenzte ihn von halbrechts sehenswert in den kurzen Winkel. In den letzten 20 Minuten erhöhte Chelsea zwar zunehmend den Druck, doch die Bayern verteidigten ihre knappe Führung leidenschaftlich. Richtig gefährlich wurde es, als Chelseas So-Yun Ji (73.) am Sechzehner zum Abschluss kam und den Querbalken traf.

Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne, ohne sich allerdings echte Torchancen zu erspielen. Besser machten es die Bayern, die sich immer wieder gut befreiten und vorne für Gefahr sorgten. Linda Dallmann (88.) zielte nur knapp am linken Pfosten vorbei.

PSG und Barcelona trennen sich Remis

Für Paris Saint-Germain ist der Finaleinzug noch weit. Die Mannschaft der deutschen Nationalspielerin Sara Däbritz kam im zweiten Halbfinale zuhause nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den FC Barcelona hinaus.

Die frühe Führung für Barcelona durch Jennifer Hermoso (13.) egalisierte die amerikanische Nationalspielerin Alana Cook nur acht Minuten später. Däbritz stand beim französischen Hauptstadtklub die volle Spielzeit auf dem Platz. Das Rückspiel in Barcelona wird am 2. Mai (ab 12 Uhr) ausgetragen.

[dfb]