FC Bayern gegen Barcelona in Allianz Arena

Bereits zum zweiten Mal dürfen sich die Frauen des FC Bayern München auf einen Auftritt in der Allianz Arena freuen. Wie FCB-Präsident Herbert Hainer im BR Fernsehen bestätigt hat, zieht der Vizemeister der FLYERALARM Frauen-Bundesliga für das Gruppenspiel in der Champions League am 7. Dezember gegen den FC Barcelona in das große Stadion.

"Die Frauen spielen einen tollen Fußball und kommen jedes Jahr ein Stückchen näher an die europäische Spitze heran", so Herbert Hainer. "Wir haben in der letzten Saison gegen Paris Saint-Germain in der Allianz Arena vor 14.000 gespielt, das war ein tolles Erlebnis. Wir sind ja gegen Barcelona ausgelost worden in der Champions League, und das Spiel werden wir auch in der Allianz Arena machen."

Das Hinspiel in Barcelona bestreitet der FC Bayern München am 24. November. Dort im Camp Nou gab es im März einen Zuschauer-Weltrekord im Frauenfußball: 91.553 Menschen sahen den 5:2-Heimsieg des katalanischen Teams im Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen Real Madrid.

[ag]