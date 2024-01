FC Bayern erkämpft Remis in Rom

Der Bayern München hat dank Nationalspielerin Lea Schüller in der Gruppe C die Chance auf das Viertelfinale der Women's Champions League gewahrt. Die Torjägerin traf in einer turbulenten Schlussphase bei der AS Rom doppelt (87., 90.+6), am Ende stand ein 2:2 (0:1).

Valentina Giacinti (33.) und Manuela Giugliano (90.+3) hatten Rom zweimal in Führung gebracht. Ihr letztes Gruppenspiel absolvieren die Bayern nun am 30. Januar gegen Paris Saint-Germain. Im Vorjahr waren die Münchnerinnen im Viertelfinale gescheitert.

Der Deutsche Meister, mit der zuletzt verletzten Starangreiferin Pernille Harder und auch mit Nationalspielerin Klara Bühl in der Startelf, waren um Spielkontrolle bemüht. Gute Torchancen erspielten sie sich aber kaum, daran änderte sich in einer aktiver geführten zweiten Hälfte erst spät etwas. Rom, das im Hinspiel nach einer Zwei-Tore-Führung der Münchner noch zu einem 2:2 gekommen war, konzentrierte sich weitgehend aufs Verteidigen.