FC Bayern empfängt VfB zum Süd-Klassiker

Gelingt dem FC Bayern München zum vierten Mal in Folge die Meisterschaft in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga? Mit einem Dreier am Samstag (ab 14 Uhr) gegen den VfB Stuttgart würde die Mannschaft von Ex-Nationalspieler Miroslav Klose den Druck auf den drei Punkte entfernten Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 erhöhen. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Der FC Bayern München ist wieder der ärgste Verfolger des Tabellenführers 1. FSV Mainz 05. Nach dem 2:1 im Auswärtsspiel beim SC Freiburg zum Auftakt nach der Winterpause beträgt der Rückstand der Münchner lediglich drei Punkte. Nur nach dem 9. und 10. Spieltag stand der Nachwuchs des Rekordmeisters schon einmal zwischenzeitlich auf dem zweiten Tabellenplatz. Diese Position musste der FCB nach zwei Niederlagen (2:3 gegen Mainz 05 und 1:7 gegen den FC Augsburg) aus den nächsten drei Partien wieder abgeben. Aktuell sind die Münchner seit fünf Partien unbesiegt und sammelten dabei 13 von 15 möglichen Zählern.

Der dreimalige Staffelsieger VfB Stuttgart kann voraussichtlich nicht mehr in das Rennen um den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft eingreifen. Für den VfB stehen 28 Zähler zu Buche. Die Konkurrenten 1. FSV Mainz (44 Punkte), FC Bayern München (41) und TSG Hoffenheim (40) sind schon davongezogen. Ein Grund für den großen Abstand ist die magere Ausbeute der Schwaben zwischen dem 4. und dem 11. Spieltag. In diesem Zeitraum holte der VfB nur sieben Punkte und kassierte fünf Niederlagen. Aus den zurückliegenden sieben Begegnungen (zwölf Zähler) sprang für die Stuttgarter aber nur im Auswärtsspiel beim Tabellenführer FSV Mainz 05 (2:3) nichts Zählbares heraus. Im neuen Jahr legte der VfB mit dem 3:1-Heimsieg gegen den SV Darmstadt 98 einen gelungenen Start hin.

Die Trainer: Seit der vergangenen Saison steht ein Weltmeister in der B-Junioren-Bundesliga an der Seitenlinie. Miroslav Klose übernahm im Juli 2018 die U 17 des FC Bayern München. Für den Rekordtorschützen der deutschen Nationalmannschaft (71 Treffer in 137 Länderspielen) ist es die erste Station als hauptverantwortlicher Trainer. Zuvor absolvierte der ehemalige Bundesligaprofi (121 Treffer in 307 Spielen für den 1. FC Kaiserslautern, den SV Werder Bremen und den FC Bayern München) ab November 2016 ein individuelles Ausbildungs- und Traineeprogramm bei der A-Nationalmannschaft und im Juniorenbereich des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die U 17 des FCB führte Klose in der Vorsaison auf Anhieb zum Staffelsieg. Im Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft war aber gegen den späteren Titelträger 1. FC Köln Endstation (0:1 und 0:4).

Für die U 17 des VfB Stuttgart ist seit dem 1. Juli 2018 Murat Isik verantwortlich. Die Nachwuchsarbeit beim VfB kennt der 44-Jährige bereits aus seinen drei Jahren bei der U 15. In der C-Junioren-Regionalliga Süd sprangen ein zweiter Platz, der Titelgewinn und der dritte Rang heraus. In seiner ersten Saison bei der U 17 belegte er mit seinem Team Rang sechs. Zuvor war Isik unter anderem Trainer des Oberligisten SSV Reutlingen (Januar 2012 bis Oktober 2014) und beim damaligen Verbandsligisten 1. FC Frickenhausen (2006 bis 2011 sowie 2015).

Die Torjäger: Bei den erfolgreichsten Torschützen liegen beide Mannschaften gleichauf. Sowohl Bayern Münchens Yusuf Kabadayi als auch Stuttgarts Thomas Kastanaras kommen bislang auf neun Saisontreffer und teilen sich damit den siebten Platz in der Torschützenliste. Das Ranking führt Franjo Ivanovic (15 Tore) vom FC Augsburg an. Bei der Gesamtzahl der Treffer hat der FC Bayern München knapp die Nase vorne. Den 39 Toren des FC Bayern München stehen 34 Stuttgarter Treffer gegenüber.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga standen sich die U 17-Teams des FC Bayern München und des VfB Stuttgart seit der Einführung der höchsten deutschen Spielklasse bereits in 25 Ligaduellen gegenüber. Die Bilanz spricht mit zwölf Siegen, vier Remis und neun Niederlagen für die Schwaben. Hinzu kommen noch fünf Duelle in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, von denen der VfB zwei für sich entschieden hat (drei Niederlagen). Im Endspiel der Saison 2008/2009 setzten sich die Stuttgarter (unter anderem mit Torhüter Bernd Leno) in Aschheim 3:1 nach Verlängerung gegen den FC Bayern (mit David Alaba) durch. In der jüngeren Vergangenheit hatten allerdings überwiegend die Münchner die Nase vorne. Von den zurückliegenden sieben Vergleichen hat der FCB vier für sich entschieden und blieb nur einmal ohne etwas Zählbares. Im Hinspiel kamen die Stuttgarter nach einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand noch auf 2:3 heran. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Die Stimmen: Miroslav Klose, U 17-Trainer des FC Bayern, hofft darauf, dass seine Mannschaft an die Leistung vom 2:1-Auftaktsieg beim SC Freiburg anknüpfen kann. "Es ist immer wichtig, mit einem Sieg zu starten, deswegen war ich natürlich zufrieden", so der Weltmeister von 2014. "Die erste Halbzeit war spielerisch wirklich gut. Da haben wir wenig zugelassen, hätten aber vielleicht noch das eine oder andere Tor mehr machen müssen." VfB Stuttgarts Trainer Murat Isik freut sich auf "ein Highlight", so der 44-Jährige zu DFB.de. "Schon das Hinspiel, in dem wir mit einem verschossenen Elfmeter ein weiteres Tor verpasst hatten, war sehr eng. Ich rechne damit, dass es erneut so sein wird. Beide Mannschaften haben eine ähnliche Spielweise, legen viel Wert auf eine gute Spieleröffnung. Es wird interessant sein, wer sich durchsetzt."

