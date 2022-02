FC Bayern empfängt Nachbarn Unterhaching

Duell der Nachbarn in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga: Am Samstag (ab 11 Uhr) treffen die U 19-Teams des FC Bayern München und der SpVgg Unterhaching am 16. Spieltag in einem Verfolgerduell aufeinander. Die beiden Teams sind nicht nur tabellarisch eng beieinander. Auch die Spielstätten der Vereine sind nur durch 19 Kilometer getrennt. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Stand der Dinge: Der U 19 des FC Bayern München ist es am zurückliegenden Wochenende erstmals in dieser Saison gelungen, nach einem Sieg mit der vollen Punktausbeute nachzulegen. Auf das 3:0 beim FC-Astoria Walldorf ließ der FCB zuletzt ein 4:1 beim FC Ingolstadt folgen. Zuvor waren die Münchner gleich fünfmal im jeweils auf einen Sieg folgenden Spiel leer ausgegangen, einmal sprang zumindest ein Zähler heraus. In der Tabelle bedeuten 25 Zähler nach 14 Begegnungen den achten Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer VfB Stuttgart beträgt zehn Punkte. Rang zwei ist aber nur sechs Zähler entfernt. Die SpVgg Unterhaching ist mit derzeit einem Punkt mehr auf dem Konto auch eine Position vor dem FC Bayern zu finden. Unterhaching startete mit einem Sieg gegen Mitaufsteiger Hessen Kassel (2:0), blieb im zweiten Spiel gegen den heutigen Zweitplatzierten 1. FC Nürnberg (1:2) ohne etwas Zählbares. In den anschließend sieben Spielen ohne Niederlage holte die SpVgg 17 von 21 möglichen Zählern. Der Lauf endete erst unmittelbar vor der Winterpause mit der Partie beim 1. FC Heidenheim (0:4). In den vier Begegnungen im Jahr 2022 wechselten sich Niederlagen mit Siegen ab. Nach dem 0:3 beim SC Freiburg gelang zuletzt ein spektakuläres 6:3 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball.

Die Trainer: Für die U 19 des FC Bayern München ist seit Saisonbeginn Danny Galm verantwortlich. Als A-Jugendlicher wurde der ehemalige Drittligaprofi (14 Einsätze für die Stuttgarter Kickers) 2005 mit der U 19 des VfB Stuttgart Deutscher Meister. Weitere Spielerstationen waren Eintracht Frankfurt II, der FC Energie Cottbus, der 1. FC Kaiserslautern II, die SpVgg Neckarelz und Viktoria Aschaffenburg. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2016 betreute Galm zunächst die U 16 der TSG Hoffenheim, ehe er im Januar 2018 zur U 17 wechselte. Der 35-Jährige trat dort die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo (jetzt Cheftrainer beim VfB Stuttgart) an, der damals als Co-Trainer von Julian Nagelsmann (jetzt FC Bayern München) zu den Profis hochgezogen worden war. Die Saison 2020/2021 begann Galm wieder bei U 16. Nachdem Kai Herdling allerdings bei der U 23 als Cheftrainer übernahm, kehrte er zu den B-Junioren zurück. Im Frühjahr 2021 entschied sich Galm dann für den Wechsel zum FC Bayern. Bei der SpVgg Unterhaching fand nach dem abschließenden Spiel vor der Winterpause eine Umstrukturierung im Trainerteam der U 19 statt. Die beiden Ex-Profis Robert Lechleiter und Roman Tyce, zuvor Co-Trainer von Ex-Nationalspieler Sandro Schwarz bei der ersten Mannschaft, betreuen seitdem zusammen mit dem bisherigen U 19-Trainer Sven Teichmann die A-Junioren. Lechleiter, der die U 19 schon von 2018 bis 2020 trainiert hatte, fungiert dabei als hauptamtlicher Cheftrainer. Teichmann und Tyce sind als Co-Trainer tätig. Im Gegenzug wechselte Assistent Sven Palinkasch als Co-Trainer und Videoanalyst in den Trainerstab von Sandro Wagner. Robert Lechleiter war während seiner aktiven Laufbahn auch selbst als Profi für die SpVgg Unterhaching am Ball, kickte unter anderem auch für den VfR Aalen und den FC Hansa Rostock.

Die Bilanz: Die U 19-Teams des FC Bayern München und der SpVgg Unterhaching standen sich bislang zwölfmal in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga gegenüber. Zu den ersten Duellen kam es in der Saison 2004/2005, also ein Jahr nach der Einführung der höchsten deutschen U 19-Spielklasse. Die Bilanz spricht mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen deutlich für den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters. Das bislang jüngste Aufeinandertreffen gab es am 25. April 2018. Damals traf Manuel Wintzheimer (jetzt Hamburger SV) für den FC Bayern zum 1:0-Endstand. Mit insgesamt 26 Treffern wurde der mittlerweile 23-Jährige am Ende der Spielzeit Torschützenkönig. Nach dem Aufstieg der SpVgg Unterhaching in der zurückliegenden Saison kommt es jetzt erstmals wieder zum Duell in einem Pflichtspiel.

Die Stimmen: "Der zweite Sieg nacheinander soll für uns der Beginn einer Serie sein", fordert Bayern-Trainer Danny Galm gegenüber DFB.de. "Gegen Ingolstadt waren Fortschritte zu sehen, das war ein souveräner Auftritt. Gegen Unterhaching werden wir uns weiter steigern müssen, um unsere Spielweise durchdrücken zu können. Die SpVgg spielt als Aufsteiger eine gute Saison." Robert Lechleiter, neuer U 19-Trainer der Hachinger, meint im Gespräch mit DFB.de: "Die Jungs zeigen klasse Leistungen und belohnen sich für ihren Aufwand. Es ist eine tolle Sache, dass wir aktuell vor dem FC Bayern rangieren. Wir werden alles dafür tun, dass es auch nach dem Spiel noch so ist. Es liegt in unserem Naturell, offensiv zu agieren. Gegen einen spielstarken Gegner, der gegen jeden Konkurrenten in dieser Liga gewinnen kann, wird es wichtig sein, dass wir die richtige Balance finden."

Die personelle Situation: Dem FC Bayern München stehen die Langzeitverletzten Rares Canea und Frans Krätzig noch nicht wieder zur Verfügung. Bei der SpVgg Unterhaching deutet sich das Comeback von Robert Manole an. Der Mittelfeldspieler ist nach einer Verletzungspause wieder in das Training eingestiegen.

