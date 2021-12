FC Bayern beendet Gruppenphase mit Sieg

Der bereits für das Viertelfinale qualifizierte Deutsche Meister FC Bayern München die Gruppe D der Champions League mit einem 4:0 (2:0) gegen Benfica Lissabon abgeschlossen. Der Gruppensieg ging im Fernduell an Rekordsieger Olympique Lyon, der ebenso 4:0 (1:0) gegen BK Häcken gewann und am Ende zwei Zähler vor den Münchnerinnen liegt.

Beim Geisterspiel am FC Bayern Campus trafen Karolina Vilhjalmsdottir (26.), Lea Schüller (28.), Giulia Gwinn (48., Foulelfmeter) und Klara Bühl (49.). Die Bayern könnten nun in der ersten K.o.-Runde im März unter anderem auf Titelverteidiger und Topfavorit FC Barcelona treffen. Ausgelost werden das Viertel- und Halbfinale am Montag (ab 12 Uhr).