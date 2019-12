Fast 9,5 Millionen sehen 4:0 gegen Belarus

Im Schnitt 8,59 Millionen Zuschauer haben am Samstagabend die Liveübertragung des 4:0-Heimsieges der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Mönchengladbach gegen Weißrussland bei RTL verfolgt. In der Spitze schauten sogar 9,46 Millionen Fans zu. Der Marktanteil betrug 29,3 Prozent.

Gegenüber dem letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Estland am 13. Oktober (8,26 Mio. Zuschauer) konnte der Kölner Sender einen Zuschauerzuwachs von 330.000 Zusehern verzeichnen.