FAQ zur Nations League: Wer, wann, wie?

Heute Abend (ab 18 Uhr, im Livestream auf zdfsport.de) wird in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon die Gruppenphase der zweite Auflage der UEFA Nations League ausgelost. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Wettbewerb.

Wer nimmt an der Auslosung teil?

Die 55 Nationalverbände werden - entsprechend ihrer Position in der UEFA-Koeffizientenrangliste für Nationalmannschaften in vier Ligen aufgeteilt (Liga A 1–16, Liga B 17–32, Liga C 33-48 und Liga D 49–55). In jeder Liga werden die Teams in zwei (Liga D) bzw. vier Töpfe (für die Ligen A, B und C) eingeteilt, Grundlage ist erneut die Koeffizientenrangliste.

Wann wird gespielt?

Die sechs Gruppenspiele finden im September, Oktober und November 2020 statt. Die Endrunde im Juni 2021 und die Abstiegsplay-offs im März 2022.

Spieltag: 3.-5. September 2020 Spieltag: 6.-8. September 2020 Spieltag: 8.-10. Oktober 2020 Spieltag: 11.-13. Oktober 2020 Spieltag: 12.-14. November 2020 Spieltag: 15.-17. November 2020

Endrunde: 2., 3., 6. Juni 2021

Abstiegsplay-offs: 24., 25., 28., 29. März 2022

Wie ist die Ligeneinteilung?

Liga A

Topf 1: Portugal, Niederlande, England, Schweiz

Topf 2: Belgien, Frankreich, Spanien, Italien

Topf 3: Bosnien und Herzegowina, Ukraine, Dänemark, Schweden

Topf 4: Kroatien, Polen, DEUTSCHLAND, Island

Liga B

Topf 1: Russland, Österreich, Wales, Tschechische Republik

Topf 2: Schottland, Norwegen, Serbien, Finnland

Topf 3: Slowakei, Türkei, Republik Irland, Nordirland

Topf 4: Bulgarien, Israel, Ungarn, Rumänien

Liga C

Topf 1: Griechenland, Albanien, Montenegro, Georgien

Topf 2: Nordmazedonien, Kosovo, Belarus, Zypern

Topf 3: Estland, Slowenien, Litauen, Luxemburg

Topf 4: Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Moldawien

Liga D

Topf 1: Gibraltar, Färöer-Inseln, Lettland, Liechtenstein

Topf 2: Andorra, Malta, San Marino

Wie funktioniert die Auslosung?

Los geht es mit Liga D und Topf 2, der drei Teams enthält, die in aufsteigender Reihenfolge den Gruppen D1 und D2 zugelost werden. Weiter geht es mit Topf 1. Die Auslosungen für die anderen Ligen folgen entsprechend, nur mit vier Töpfen.

Für uns in Liga A bedeutet das: Aus Topf 4 werden wir neben Kroatien, Polen und Island den vier Gruppen A1 bis A4 in aufsteigender Reihenfolge zugelost. Anschließend folgen die Töpfe 3, 2 und 1 entsprechend.

Gibt es Einschränkungen?

Nein! Normalerweise gibt es bei solchen Auslosungen drei Einschränkungen:

Teams, die aufgrund einer Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees nicht gegeneinander spielen sollen

Winter-Beschränkungen

Außerordentliche Reisebelastungen

Doch aufgrund der Ligen- und Topf-Zusammensetzungen kommen diese Einschränkungen diesmal nicht in Betracht.

Wie ist der neue Modus?

Neu: Die Ligen A und B wurden von 12 auf 16 Mannschaften aufgestockt.

Die Mannschaften spielen gegen jeden Gruppengegner je einmal auswärts und zuhause, die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für die Endrunde der UEFA Nations League im Juni 2021, die aus zwei Halbfinals, einem Spiel um den 3. Platz und dem Finale besteht.

(Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen in die nächst höhere Gruppe auf, die Gruppenletzten der Ligen A und B steigen ab. Da Liga C vier Gruppen hat, Liga D aber nur zwei, werden die zwei Absteiger der Liga C im März 2022 durch zwei Play-offs ermittelt. Sollte sich eine Mannschaft durch die Teilnahme an den Play-offs für die Play-offs der WM 2022 qualifizieren, steigen in der C die Teams auf den Plätzen 47 und 48 im Ranking der UEFA Nations League automatisch ab.)

Warum wurde der neue Modus eingeführt?

Die Änderung des Formats folgte einem Beratungsprozess, an dem alle 55 UEFA-Nationalverbände beteiligt waren, und spiegelte ihren Wunsch wider, die Anzahl der Freundschaftsspiele weiter zu minimieren. Darüber hinaus wird die sportliche Fairness verbessert, weil alle Mannschaften in Vierergruppen am selben Tag und zur selben Zeit ihr letztes Spiel bestreiten. Außerdem erhöht sich die Anzahl der Pflichtspiele in diesem Wettbewerb von 138 auf 162, wodurch sich der kommerzielle Wert des Wettbewerbs erhöht.

Das erfolgreiche Konzept mit einer Endrunde bleibt bestehen. Die vier Gruppensieger aus Liga A spielen dabei den Sieger der UEFA Nations League aus.

Auf wen kann Deutschland treffen?

Das DFB-Team bekommt je eine Mannschaft aus den Töpfen 1-3 zugelost.

Auf Kroatien, Polen und Island (Topf 4) kann Deutschland nicht treffen.

Welchen Einfluss hat die Nations League auf die WM-Qualifikation?

Der UEFA stehen insgesamt 13 Startplätze für die WM 2022 zur Verfügung. Die zehn Gruppensieger der europäischen WM-Qualifikation qualifizieren sich wie bisher direkt für die WM.

Die restlichen drei Startplätze werden über Play-offs vergeben. Mit dabei sind die zehn Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppensieger der UEFA Nations League (basierend auf ihrem Ranking in der UEFA Nations League), falls diese sich nicht schon direkt für die WM oder die Play-offs qualifiziert haben. Die Play-offs bestehen aus zwei K.o.-Runden, an deren Ende drei WM-Tickets vergeben werden.

Wo wird die Nations League übertragen?

ARD und ZDF zeigen die deutschen Spiele live.

Wie steht der DFB zur Nations League?

Durch die Teilnahme an der UEFA Nations League bestreitet das DFB-Team Spiele mit Wettbewerbscharakter gegen sportlich starke Gegner. Dadurch werden Länderspiele ohne Wettbewerbscharakter, in denen nicht immer ein Gegner mit klangvollem Namen zur Verfügung stehen kann, reduziert. Die vergangene Saison und ihre Duelle haben gezeigt, wie attraktiv und sportlich reizvoll die Nations League ist.

[af]