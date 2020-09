FAQ zum Modul "Kinderfußball" in der "TeamPunkt"-App

Ab sofort ist die Teammanagement-App "TeamPunkt" um das Modul "Kinderfußball" erweitert. Damit wird Trainer*innen, Betreuer*innen und Vereinen für die weitere Pilotphase der neuen Spielformen in der Saison 2020/2021 eine wichtige Organisationshilfe an die Hand gegeben, die ihnen die Planung der Turniere im Sinne des neuen Konzepts erleichtert. Aufgrund der Corona-Pandemie sind dabei immer die jeweiligen Verfügungslagen vor Ort zu beachten.

Um den Leistungsdruck zu minimieren und die sportliche Entwicklung der Kinder stärker in den Vordergrund zu rücken, ersetzen beim neuen Modell in den betreffenden Altersklassen die Turniere die Meisterschaftsrunde. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Erweiterung der App.

Worum geht es im neuen Modul "Kinderfußball" in der "TeamPunkt"-App?

In der Saison 2019/2020 wurden bis zur Zwangspause wegen Corona rund 100 Turnier-Festivals mit den neuen Spielformen durchgeführt. Die größte Herausforderung stellte dabei die Organisation der Turniere dar. Durch die App soll Vereinen und Trainern die gesamte Planung und Durchführung der Festivals erleichtert werden. In der App haben sie die Möglichkeit, im Umkreis nach Festivals zu suchen und sich anzumelden oder selbst Festivals zu organisieren. Da die Teampunkt-App direkt ans DFBnet angeschlossen ist, stehen die dortigen offiziellen Daten direkt zur Verfügung. So können Spielstätten gebucht werden. Zudem finden Ausrichter und Teilnehmer*innen Infos zur geplanten Spieldauer und Altersklasse, zur Anzahl angemeldeter Teams sowie eine Übersicht des vorhandenen und benötigten Materials. Auf diese Weise haben alle Beteiligten einen schnellen und umfassenden Überblick über Ihre Festivals.

An wen richtet sich der neue App-Bereich Kinderfußball?

An alle Personen, die ein Team der G-, E- und/oder F-Junioren*innen trainieren oder betreuen. Um ein Festival organisieren zu können, muss der User im DFBnet mit der Rolle "Trainer" hinterlegt sein. Sofern das bei Dir der Fall ist, siehst Du im Menü den Unterpunkt "Kinderfußball".

Werden die aktuellen Auswirkungen der anhaltenden Covid-19 Pandemie im neuen Bereich "Kinderfußball" berücksichtigt?

Nein, das ist leider nicht möglich, dazu ist die Pandemielage zu dynamisch. Die App kann nicht die sich ständig ändernden Verfügungslagen an den unterschiedlichsten Orten in Deutschland berücksichtigen. Sie konzentriert sich rein auf die Organisation des Festivals an sich. Diese Veranstaltungen können ohnehin nur mit einem genehmigten Hygienekonzept des ausrichtenden Vereins durchgeführt werden. Alle Veranstaltungen müssen unter Beachtung der jeweils aktuellen behördlichen Verfügungslage geplant und durchgeführt werden. Auch dabei bieten der DFB und seine Landesverbände Hilfestellung – und zwar mit dem Leitfaden "Zurück ins Spiel", der ein umfassendes Muster-Hygienekonzept mit allen wichtigen Unterlagen enthält und an dem sich die Vereine orientieren können.

Wie sieht der neue Bereich "Kinderfußball" in der App aus?

Das Modul Kinderfußball gliedert sich im Dashboard in fünf Kacheln. Die Kachel "Festivals finden" repräsentiert die Festivalbörse. Hier finden Sie alle veröffentlichten Festivals, zu denen Sie sich anmelden können. Standardmäßig zeigen wir Dir die Festivals in Ihrer Umgebung. Die Kachel "Meine Anmeldungen" öffnet eine Liste mit den Festivals, zu denen Du dich angemeldet hast. In der Liste "Meine organisierten Festivals" findest Du deine organisierten Festivals, die Du hier bearbeiten kannst. Über den "+"-Button kannst Du direkt ein neues Festival anlegen bzw. organisieren. Die Schaltfläche "Materialverwaltung" öffnet die Übersicht der von Dir hinterlegten Materialien.

Wie legen Trainer*innen als Organisator*innen ein neues Festival an und was ist dabei zu beachten?

Über den "+"-Button unterhalb der hell-grünen Kachel "Meine organisierten Festivals" gelangst Du in den Bereich, in dem Du ein neues Festival anlegen kannst. Dort sind die nun notwendigen Schritte in Tabs aufgeteilt, die nacheinander bearbeitet werden können:

Organisation (Basisdaten, Datum, Uhrzeit, Veranstalter, Checkin-Zeit, Ansprechpartner usw.)

(Basisdaten, Datum, Uhrzeit, Veranstalter, Checkin-Zeit, Ansprechpartner usw.) Modus (Anzahl der Teams, Anzahl der Runden, Spieldauer, usw.), "Ort" (Spielstättenbuchung im DFBnet)

(Anzahl der Teams, Anzahl der Runden, Spieldauer, usw.), "Ort" (Spielstättenbuchung im DFBnet) Material (Benötigtes Material, Hütchen, Bälle, Tore usw.), "Veröffentlichen" (Festivals in die Börse einstellen)

(Benötigtes Material, Hütchen, Bälle, Tore usw.), "Veröffentlichen" (Festivals in die Börse einstellen) Teams (Angemeldete Teams verwalten)

Mit dem Speichern verlässt Du den Bearbeitungsmodus und gelangst in den Ansichtsmodus. Über das Stiftsymbol kannst Du dein Festival wieder zur Bearbeitung öffnen. Solange ein Festival bearbeitet und gespeichert wird, hat es den Status "In Planung". Erst mit der Veröffentlichung geht es in den Status "Veröffentlicht" über und ist in der Festivalbörse sichtbar.

Wie verwaltet der Trainer in der Rolle als Organisator seine angelegten Festivals?

Die angelegten Festivals werden in der Liste "Meine organisierten Festivals" gesammelt. Durch einen Klick auf das Festival öffnet sich dieses zunächst im Ansichtsmodus. Je nach Status des Festivals bieten wir Dir im Ansichtsmodus verschiedene Bearbeitungsfunktionen an. Du kannst Dein Festival mit befreundeten Mannschaften teilen, damit sich diese zuerst anmelden können. Lässt sich das Festival - aus welchen Gründen auch immer - nicht durchführen, kann man es absagen. Die Trainer*innen der angemeldeten Mannschaften erhalten eine Push-Nachricht und eine E-Mail. Solange sich das Festival im Status "in Planung" befindet, kann es jederzeit gelöscht werden. Zudem kann das Festival auch im Ansichtsmodus veröffentlicht werden.

Wie verwaltet der Organisator des Festivals das benötigte Material?

Über den Button "Materialverwaltung" im Dashboard erreichst Du die Liste der benötigten Materialien. Die Standardmaterialien wie Bälle, Hütchen und Tore sind bereits eingetragen. Sofern Du zusätzliches Material hinzufügen möchtest, wählst Du das Symbol mit dem Pluszeichen. Anschließend öffnet sich ein Pop-Up, über das Du neues Material anlegen kannst.

Wie finden interessierte Trainer*innen passende Turniere für ihre Mannschaft?

Die Festivalbörse verbirgt sich hinter der Kachel "Festivals finden". Die große Kennzahl in der Kachel steht für die Anzahl der Turniere, die in der Umgebung Deines Vereins gefunden wurden. Nach der Auswahl der Kachel öffnet sich die Liste der veröffentlichten Festivals für den aktuellen Monat. Sofern es Festivals in Deiner Umgebung gibt, zeigen wir diese bevorzugt an. Über den Filter "Umkreis" lässt sich der Suchradius in zehn-Kilometer-Schritten verändern. Die Umkreissuche bezieht sich immer auf den Standort des eigenen Vereins.

Wie meldet der Trainer seine Mannschaft als Teilnehmer für ein Festival an?

Wenn Du das passende Festival gefunden hast, wähle dieses aus und klicke anschließend auf "Zum Festival anmelden". Nun siehst Du im Bereich "Ausrichter" noch einmal die Basisdaten des Festivals. Im Bereich "Teams" gibst Du an, mit wie vielen Teams Du teilnehmen möchtest. Wenn Du beispielsweise einen Kader mit 15 Kindern hast und weißt, dass zehn Kinder dabei sein wollen, gib beim Spielmodus Drei-gegen-Drei "3" Teams und "10" Spieler insgesamt an. Durch das Rotationsprinzip kommen alle Spieler*innen zum Einsatz.

Unter dem Punkt "Ansprechpartner" werden deine Kontaktinformationen automatisch eingefügt. Bei Bedarf lassen sich die Angaben ändern. Wenn der Ausrichter des Festivals nicht genügend Material zur Durchführung hat, kann er die Teilnehmer bitten, Material mitzubringen. Sofern Du Material beisteuern kannst, trage bitte die Anzahl in die entsprechenden Felder ein. Abschließend muss der Anmeldebutton oben rechts gedrückt werden. Nun wird das Festival als nicht-öffentlicher Termin in der Terminliste Deiner Mannschaft geführt.

Wo können die Festivals, zu denen die eigene Mannschaft bereits angemeldet wurde, verwaltet werden?

Über die Kachel "Meine Anmeldungen" im Dashboard findest Du die entsprechende Liste. Die große Kennzahl in der Kachel gibt an, wie viele Anmeldungen Du insgesamt durchgeführt hast. Nach der Auswahl des gewünschten Festivals öffnet sich dieses in der Detailansicht. Wenn Du deine Anmeldung stornieren möchtest, wische bitte ganz nach unten. Wähle jetzt den Button "Anmeldung stornieren" aus. Deine Anmeldung wird nach Rückfrage storniert. Gleichzeitig löschen wir den Termin aus der Terminliste Deiner Mannschaft und der Ausrichter wird per Push-Nachricht und Mail informiert. Um Deine Anmeldeinformationen zu bearbeiten, wähle bitte das Stiftsymbol aus. Anschließend öffnet sich das Festival im Bearbeitungsmodus und Du kannst deine Änderungen vornehmen und speichern.

Bei weiteren Fragen und Anregungen schicke uns eine Mail an jugendfussball@dfb.de. Deine Anfrage wird von den Kollegen schnellstmöglich beantwortet. In zwei Erklärvideos hast Du zudem die Möglichkeit, visuell durch die App geführt zu werden.

