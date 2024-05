FAQ zum Finale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft

Am Donnerstag, 30. Mai 2024, ist es so weit: Borussia Dortmund und die TSG 1899 Hoffenheim spielen um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren. DFB.de klärt alle wichtigen Fragen zum großen Finale.

Wer spielt?

Im Oberhausener Stadion Niederrhein trifft Borussia Dortmund auf die TSG 1899 Hoffenheim. Es sind die beiden überragenden Mannschaften der Saison in der Staffel West bzw. Süd/Südwest, wo beide jeweils Staffelmeister wurden. Der Weg ins Finale verlief jedoch komplett unterschiedlich: Während die Hoffenheimer äußerst souverän und mit einem Torverhältnis von 10:2 nach zwei Halbfinalspielen gegen Borussia Mönchengladbach ins Finale einzogen, machte es der BVB spannend. Erst im Elfmeterschießen setzten sich die Jungs von Trainer Mike Tullberg gegen Hertha BSC durch. Nun haben die Schwarz-Gelben die Chance, nach dem Titel bei den B-Junioren sich auch mit den A-Junioren zum Deutschen Meister zu krönen.

Wo und wann wird gespielt?

Das Endspiel findet am Donnerstag, 30. Mai, um 15:30 Uhr im Stadion Niederrhein in Oberhausen statt. Stadionöffnung für alle Fans ist um 14:00 Uhr.

Wie komme ich an Tickets?

Über den Ticketshop von RW Oberhausen, hier. Den Fans der nominellen Heimmannschaft Borussia Dortmund stehen Sitzplätze auf der STOAG-Tribüne in den Blöcken A bis D sowie Stehplätze im Emscherblock 4 zur Verfügung. Hoffenheim-Fans können sich Tickets für Sitzplätze in den Blöcken D1, E1 und F1 und Stehplatzkarten in der Kanalkurve bestellen. Zusätzlich werden in Oberhausen auch die Tageskassen geöffnet sein. Es gibt Karten in der Preisspanne von fünf bis zehn Euro.

Wo kann ich das Finale schauen?

Sky überträgt wie zuvor das DFB-Pokalfinale der Junioren und alle Halbfinalpaarungen auch das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Am Donnerstag beginnt die Übertragung um 15:00 Uhr. Über WOW können die Spiele auch online gestreamt werden.

[jf]